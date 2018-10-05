Посла Нидерландов вызовут в МИД России

Посол Нидерландов в Москве будет вызван в МИД России, сообщил дипломатический источник.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, накануне в МИД объяснили вброс Нидерландов против России. Ранее эта страна объявила о высылке четырех россиян, которые якобы пытались в апреле 2018 года совершить кибератаку на ОЗХО.

Посла России вызывали в МИД Нидерландов из-за этих обвинений.

После американский минюст обвинил семерых российских «офицеров ГРУ» в кибератаках на целый ряд международных и американских организаций: от ОЗХО до ФИФА.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новых обвинениях в адрес Москвы.