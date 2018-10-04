МИД объяснил вброс Нидерландов против России

Нидерланды опубликовали информацию о высылке четырех россиян из-за якобы кибератаки на ОЗХО спустя шесть месяцев – перед очередной сессией организации, где будут обсуждать механизм «назначения виновных» в применении химоружия, указал российский МИД.

«Нидерланды ждали почти шесть месяцев, чтобы опубликовать данные о высылке из страны четырех россиян. Это может выглядеть странным только для непосвященных. Уже 9 октября открывается сессия ОЗХО, где будут обсуждаться вопросы финансирования атрибутивного механизма в рамках Технического секретариата Организации», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Ведомство поясняет, что такой механизм нужен для «назначения «виновных» в применении химического оружия» в обход норм международного права. Этот информационный вброс против России МИД объясняет как еще один этап «формирования «нужного» политического фона для проталкивания этой противоправной инициативы».

«Непонятно, на кого рассчитаны заявления, в которых граждане России обвиняются в попытках кибератак на ОЗХО и в стремлении получить данные по расследованию крушения малазийского рейса МН17: как будто бы для этого необходимо находиться рядом с «объектом нападения», – заявили в МИД.

Ведомство отмечает, что на Западе говорят об «отсталой России», но одновременно воспринимают любого гражданина страны с мобильным устройством как шпиона.

Также не случайным называется упоминание катастрофы рейса МН17 – МИД считает, что Нидерландам «решительно нечего ответить на факты о национальной принадлежности ракеты, сбившей малазийский лайнер».

«Обратили внимание и на то, что на пресс-конференции министерства обороны Нидерландов присутствовал представитель Великобритании, прочно удерживающей «лидерство» по числу абсурдных антироссийских выпадов. Все это опять же по «странному» стечению обстоятельств совпало с обвинениями Лондона в отношении нашей страны в кибератаках на ряд организаций, включая Всемирное антидопинговое агентство», – говорится в заявлении МИД.

Таким образом, считает ведомство, все это указывает на очередную срежиссированную пропагандистскую акцию против России.

В четверг Нидерланды выслали четверых россиян, якобы пытавшихся в апреле совершить кибератаку на ОЗХО. После этого минюст США обвинил семерых российских «офицеров ГРУ» в кибератаках на целый ряд международных и американских организаций: от ОЗХО до ФИФА.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новых обвинениях в адрес России.