США обвинили семерых «российских офицеров» в кибератаках на ФИФА и ВАДА

Соединенные Штаты обвиняют семерых «офицеров российской армии» в том, что они занимались кибервзломами; «жертвами» якобы были в том числе ФИФА, ВАДА и лаборатория в Швейцарии, где изучалось вещество, которым отравили Скрипалей, заявил минюст США.

«Сегодня мы объявляем обвинения против семерых российских военных офицеров за нарушения ряда законов США и злонамеренную киберактивность против США и их союзников», – передает РИА «Новости» слова помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Демерса.

Минюст утверждает, что обвиняемые «российские офицеры» занимались кибервзломами спортивных организаций, химлабораторий и ядерной компании в США.

Речь идет о том, что военная разведка России якобы вела кампанию по «дискредитации международного антидопингового агентства (ВАДА), заявил минюст. «Жертвами» называются также 250 спортсменов, спортивные организации, в том числе ФИФА.

В США также утверждают, что сотрудники военной разведки России после «атаки на ОЗХО» якобы собирались совершить кибератаку на химлабораторию в Швейцарии, которая занималась исследованием яда из дела Скрипалей, передает ТАСС.

Еще одна «жертва» российской военной разведки – американская компания Westinghouse, утвержает минюст.

При этом трое из «российских офицеров» уже обвинялись во «вмешательстве в выборы» в США, заявил минюст, однако новые обвинения не связаны с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера.

Представитель ФБР, в свою очередь, утверждает, что все семь обвиняемых в кибервзломах россиян являются офицерами ГРУ. Бюро расследований заявило, что личности «офицеров ГРУ» полностью установлены, ФБР якобы располагает многочисленными уликами против них.

Также ФБР назвало подозреваемых в кибератаках – это Дмитрий Бадин, Артем Малышев, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Иван Ермаков. Все они, по данным минюста США, находятся в России.

Ранее о намерении минюста США обвинить семерых «российских офицеров ГРУ» сообщил Bloomberg.

Обвинения предъявлены после высылки Нидерландами четырех россиян якобы за попытку совершить кибератаку на ОЗХО.