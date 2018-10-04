США собрались предъявить обвинения семи «сотрудникам ГРУ»

Минюст США собирается предъявить обвинения семи сотрудникам Главного управления Генштаба ВС России (ранее – ГРУ), сообщает Bloomberg.

Издание не приводит подробностей обвинений, передает ТАСС.

Перед этим США пообещали оказать помощь союзникам в обеспечении кибербезопасности в связи с заявлением Нидерландов о том, что была якобы предотвращена попытка хакерской атаки на ОЗХО.

Напомним, Нидерланды выслали четырех россиян, которые якобы в апреле совершили кибератаку на ОЗХО. Посла России в Нидерландах и постпреда России при ОЗХО вызвали в МИД страны.

В МИДе России назвали обвинения Нидерландов примером политики некоторых стран Запада, которая дошла до «мракобесия».