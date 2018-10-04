США пообещали помощь союзникам в связи с «кибератакой на ОЗХО»

США решили оказать помощь союзникам в обеспечении кибербезопасности после заявления Нидерландов о предотвращении якобы попытки хакерской атаки на ОЗХО.

«Вы слышали об атаке, которую вскрыли нидерландские коллеги и которая представляла собою попытку России атаковать международную организацию, расследующую применения химического оружия?» – спросил глава Пентагона Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам планового совещания с коллегами из членов НАТО.

Он уверен, что кибератака на ОЗХО демонстрирует «пренебрежение международными мерами», передает РИА «Новости». Также Мэттис отметил, что доказательств, представленных Нидерландами и Британией, достаточно.

По его словам, США и союзники не будут отвечать кибератаками на кибератаки. Будут применяться другие ответные меры, пообещал Мэттис.

«Каким образом мы ответим на нечто подобное, это политическое решение со стороны вовлеченных стран. Мы будем их поддерживать. Однако это не обязательно равно какому-то ответу по принципу око за око в киберпространстве. Мы, наши страны (то есть члены НАТО), обладаем широким спектром вариантов ответа», – цитирует ТАСС Мэттиса.

После вопроса журналистов об ответных действиях против России генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответом НАТО на кибернетические атаки будет являться их предотвращение и поиск виновных.

Ранее в четверг стало известно, что Нидерланды выслали четырех россиян за якобы совершенную кибератаку на ОЗХО. Атака, как утверждают в министерстве обороны Нидерландов, была осуществлена 13 апреля. Посол России в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин вызван в МИД страны.

МИД России назвал обвинения Нидерландов примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада.

Премьер-министры Великобритании и Нидерландов Тереза Мэй и Марк Рютте Назвали неприемлемой деятельность Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС России в киберпространстве.

В Евросоюзе выразили озабоченность в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала сообщение о «русских шпионах» в Нидерландах, которые якобы пытались взломать швейцарскую химлабораторию, участвующую в расследовании «дела Скрипалей» и использования химоружия в Сирии.