Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с «кибератакой на ОЗХО»

Евросоюз серьезно озабочен попыткой кибератаки на ОЗХО в Гааге, причастность к которой приписывается России.

В совместном заявлении глав Евросовета, ЕК и дипслужбы ЕС Дональда Туска, Жана-Клода Юнкера и Федерики Могерини говорится, что ОЗХО стало «мишенью враждебной кибер-операции», которая была сорвана голландской разведкой совместно с Британией, передает РИА «Новости».

«Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с этой попыткой подорвать неприкосновенность ОЗХО – уважаемой международной организации. Этот агрессивный акт продемонстрировал презрение к цели организации, которая работает над искоренением оружия во всем мире в соответствии с мандатом ООН», – говорится в сообщении.

В ЕС также заверили, что продолжат укреплять устойчивость своих институтов, институтов государств-членов и международных партнеров и организаций в цифровой сфере.



Между тем глава МИД Великобритании Джереми Хант допустил возможность введения новых антироссийских санкций в связи с «вескими доказательствами» попытки совершения кибератаки на ОЗХО, передает Press Association.



Ранее стало известно, что Нидерланды выслали четырех россиян за якобы совершенную кибератаку на ОЗХО. Атака, как утверждают в министерстве обороны Нидерландов, была осуществлена 13 апреля. Посол России в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин вызван в МИД страны.

МИД России назвал обвинения Нидерландов примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада.

Премьер-министры Великобритании и Нидерландов Тереза Мэй и Марк Рютте Назвали неприемлемой деятельность Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС России в киберпространстве.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала сообщение о «русских шпионах» в Нидерландах, которые якобы пытались взломать швейцарскую химлабораторию, участвующую в расследовании «дела Скрипалей» и использования химоружия в Сирии.