Посла России вызвали в МИД Нидерландов из-за «кибератаки на ОЗХО»

Посол России в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин вызван в МИД страны из-за ситуации вокруг якобы имевшей место хакерской атаки на организацию, в которой голландские власти обвинили Москву, сообщила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд.

Бейлевельд сообщила на пресс-конференции, что посол России «вызван в МИД для того, чтобы дать разъяснения», передает ТАСС.

Минобороны Нидерландов утверждает, что подозреваемые в попытке кибератаки на ОЗХО пытались, в частности, получить доступ к файлам расследования вокруг МН17.

Бейлевельд сообщила ранее, что хакерская атака якобы была совершена 13 апреля 2018 года. Причастных к этому россиян выслали из Нидерландов в тот же день; отмечается, что у них якобы были дипломатические паспорта.