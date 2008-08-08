В Европе раскрыли новых «агентов ГРУ»

На фоне ажиотажа в Европе в связи с «делом Скрипалей» появились новые разоблачения. На этот раз «русских шпионов» обнаружили в Нидерландах. Два «агента ГРУ» якобы пытались взломать швейцарскую химлабораторию, которая участвует в расследовании «дела Скрипалей» и использования химоружия в Сирии. Действительно ли российские спецслужбы так интересует швейцарская лаборатория?

Не успела отгреметь история с якобы отравителями британского агента Сергея Скрипаля и его дочери, как в Европе нашли еще двух «российских шпионов». Об их задержании в пятницу сообщили европейские СМИ, хотя само оно состоялось весной 2018 года, после чего выслали в Россию.

Предполагаемые «шпионы» якобы собирались получить данные из лаборатории в швейцарском городе Шпиц, которая участвует в расследовании химатак в Сирии и дела об отравлении Скрипалей. Об этом сообщили источники голландской газеты NRC Handelsblad и швейцарского издания Tages-Anzeiger, передает Deutsche Welle.

По информации NRC, аресты якобы «сотрудников российских спецслужб» стали результатом сотрудничества спецслужб Великобритании, Швейцарии и Службы военной разведки и безопасности Нидерландов. NRC утверждает, что у россиян было «оборудование для взлома компьютерной системы лаборатории» и «они работали на ГРУ». При этом лаборатория раньше подвергалась атаке хакеров, передает ТАСС.

На сайте самой лаборатории говорится, что она является подразделением Федерального управления гражданской защиты и предоставляет услуги, связанные с контролем над вооружениями, мерами защиты, управлением здоровьем и инцидентами для международных организаций, органов власти и населения в целом. «Таким образом, мы вносим научный вклад в поддержку мира и безопасность людей и окружающей среды», – говорится на сайте. Лаборатория консультирует национальные органы и международные организации «в осуществлении и разработке соглашений о контроле над вооружениями и нераспространении».

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН химик Игорь Никулин отметил, что данная лаборатория как минимум 15 лет выполняет заказы от ОЗХО. «Эту лабораторию привлекают при разных тяжелых случаях. Это аттестованная лаборатория, которая пользуется высоким авторитетом», – сказал Никулин газете ВЗГЛЯД. В связи с этим химик не исключил, что Россия действительно могла получить какие-то данные из швейцарской лаборатории. Возможно, это была информация об отравляющем веществе BZ, предположил он.

Версию о том, что Скрипали были отравлены не «Новичком», а именно BZ, еще в середине апреля озвучивал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как отмечал Лавров, BZ «является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психотоксичный эффект достигается через 30–60 минут». Впрочем, потом эта версия быстро сошла на нет. Как предположил Никулин, BZ могли использовать в лаборатории в качестве образца для выявления источника отправления Скрипалей, коим в итоге все-таки оказался так называемый «Новичок».

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То есть интерес для разведки данная лаборатория действительно представляет. Сами обстоятельства обнаружения и задержания «шпионов» не выглядят чем-то из ряда вон выходящим, особенно на фоне того блокбастера, который развернулся вокруг «дела Скрипалей». К сожалению, провалы в разведывательной работе случаются, и российская разведка не исключение. Спецслужбы Великобритании, Нидерландов и Швейцарии вполне могли в действительности провести подобную контрразведывательную операцию.

Никаких деталей ни о самих «шпионах», ни об их задержании пока нет, однако, судя по дальнейшему развитию событий, логично предположить, что задержанные могли принадлежать к так называемой легальной разведывательной сети и работать под дипломатическим прикрытием. «Мы не знаем, кто это, каков их статус. Если это дипломатическое прикрытие, то их даже не могли арестовать, потому как у них есть иммунитет», – заявил газете ВЗГЛЯД член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. Именно этим можно объяснить то, что предполагаемых «русских шпионов» просто выслали из страны, а не лишили свободы. «Возможно, мы тоже кого-то выслали в ответ», – не исключил Михайлов.

Причем основанием для задержания могло стать как раз наличие у них оперативной техники, была ли это действительно аппаратура «для взлома компьютерной системы» или какое-то другое оборудование, несовместимое с дипломатическим статусом. «Это все из разряда предположений. Мы не знаем, что за техника и откуда она. Что подразумевается под техникой для взлома компьютерных сетей? Это обычный компьютер, что ли?» – недоуменно отметил Михайлов. Правда, он не исключил, что в таких случаях может использоваться аппаратура для дистанционного снятия информации с компьютеров.

В то же время ветеран внешней разведки Георгий Санников усомнился, что речь может в действительности идти о российских разведчиках. Вряд ли Россия стала бы заниматься подобными вещами в нынешней ситуации, сказал Санников газете ВЗГЛЯД, добавив, что даже если бы и проводилась подобная операция, то российские спецслужбы «следов не оставляют».

Действительно, высылка могла произойти по любой другой причине или даже без нее, однако сейчас ее решили «пристегнуть» к «делу Скрипалей». «С другой стороны, мы понимаем, что все будет валиться в кучу и любая страна Запада, которая разделяет взгляды США и Британии в отношении России, будет себе придумывать какие-то подвиги, чтобы как-то приобщиться к огромному вселенскому скандалу», – подчеркнул Александр Михайлов. «То, что изначально ничего не объявили и просто выслали, – значит, была такая договоренность, дело решили, что называется, полюбовно. Однако спустя несколько месяцев это все же просочилось в прессу, и обет молчания, судя по всему, был нарушен с целью подогреть вселенский скандал вокруг Скрипалей», – добавил собеседник.

«Скелеты в шкафу всегда хранятся до нужного времени. Я на это смотрю весьма прагматично. И должен заметить, что

сегодня мы будем иметь не одну такую историю, так как «святая инквизиция» уже объявила «крестовый поход» и признала Россию виновной.

Даже в «скрипалином скандале» мы не имеем права на истину – так и не было предоставлено ни улик, ни доказательств», – указал эксперт.

Кроме того, на фоне «дела Скрипалей» на Западе началась своего рода шпиономания. В начале сентября министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли обвиняла российский спутник в попытке шпионить за французско-итальянским спутником, до этого в Германии рассказали о деятельности «российских шпионов», а еще ранее американские власти предъявляли заочные обвинения 12 якобы сотрудникам российской военной разведки в рамках расследования мнимого «вмешательства» Москвы в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Экс-сотрудник российских спецслужб, депутат Госдумы Андрей Луговой считает, что Европа заразилась от собственных фобий и «та пропаганда, которую ведет США и, к сожалению, Великобритания, находит почву для своих плодов, коей является в итоге Европа». «Это фобия, конспирология, это мания преследования, которая приведет к неизвестно чему», – заявил он газете ВЗГЛЯД, добавив, что «Европе каждый русский мерещится как шпион».