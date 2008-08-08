Франция обвинила Россию в шпионаже за спутником

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что в 2017 году российский спутник пытался шпионить за французско-итальянским спутником, обеспечивающим безопасность военной связи.

Парли утверждает, что российский космический аппарат «слишком близко» приблизился к спутнику Athena-Fidus, передает LaLibre. По ее словам, это был широко известный спутник «Луч».

Ранее на Западе заподозрили Россию в запуске программы по созданию «спутников-убийц».