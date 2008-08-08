Луговой назвал сообщения о «русских шпионах» в Нидерландах манией преследования

«Европе каждый русский мерещится как шпион», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. Так он прокомментировал сообщения о том, что в Нидерландах были задержаны два «российских шпиона» с оборудованием для взлома компьютерной системы швейцарской химлаборатории, которая вела расследование «дела Скрипалей».

Бывший сотрудник российских спецслужб, депутат Госдумы Андрей Луговой считает, что Европа заразилась от собственных фобий и «та пропаганда, которую ведет США и, к сожалению, Великобритания, находит землю для своих плодов, коей является в итоге Европа».

«Это фобия, конспирология, это мания преследования, которая приведет к неизвестно чему», – считает депутат.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, предполагаемые «шпионы» якобы собирались получить данные из химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц, которая участвует в расследовании химатак в Сирии и дела об отравлении Скрипалей.

Аресты якобы «сотрудников российских спецслужб» стали результатом сотрудничества «различных спецслужб в Европе, в том числе Службы военной разведки и безопасности Нидерландов». В итоге они были высланы в Россию.