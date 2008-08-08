В Нидерландах задержали двух «российских шпионов из ГРУ»

Двух «российских шпионов» задержали в Нидерландах в начале 2018 года, а потом выслали в Россию, сообщили европейские СМИ. Они утверждают, что у россиян было «оборудование для взлома компьютерной системы лаборатории» в швейцарском Шпице и «они работали на ГРУ».

Предполагаемые «шпионы» якобы собирались получить данные из лаборатории в швейцарском городе Шпиц, которая участвует в расследовании химатак в Сирии и дела об отравлении Скрипалей. Об этом сообщили источники голландской газеты NRC Handelsblad и швейцарского издания Tages-Anzeiger, передает Deutsche Welle.

По информации NRC, аресты якобы «сотрудников российских спецслужб» стали результатом сотрудничества «различных спецслужб в Европе, в том числе Службы военной разведки и безопасности Нидерландов». NRC утверждает, что у россиян было «оборудование для взлома компьютерной системы лаборатории» и «они работали на ГРУ». Лаборатория раньше подвергалась атаке хакеров, передает ТАСС.

В начале сентября министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли обвиняла российский спутник в попытке шпионить за французско-итальянским спутником в 2017 году.

В июле в Германии рассказали о деятельности «российских шпионов».

Ранее американские власти предъявляли заочные обвинения 12 якобы сотрудникам российской военной разведки в рамках расследования мнимого «вмешательства» Москвы в ход президентских выборов в США в 2016 году.