Лавров раскрыл принципиально новые данные по отравлению Скрипалей

Глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на результаты исследования швейцарского центра заявил, что клиническая картина отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии больше соответствует отравлению веществом BZ. Это вещество было на вооружении в США и Британии, в России же вообще не производилось.

Россия хочет сконцентрироваться на фактах в оценках ситуации вокруг якобы имевшего место применения химоружия сирийской Думе и отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней оборонной политике (СВОП).

«Мы с большим трепетом относимся к установлению фактов. Слишком часто нам говорят, факты есть. Про то же вмешательство в выборы в США Рекс Тиллерсон, бывший госсекретарь, публично заявил, что у них есть неопровержимые факты. Когда я его попросил эти факты представить, он сказал: ну зачем мы будем этим заниматься, ваши спецслужбы прекрасно все сами знают, как вы в наши выборы вмешиваетесь», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Поэтому, продолжил он, Москва хочет «сконцентрироваться и в этом, и в целом ряде других случаев на фактах, в том числе в отношении так называемого «дела Скрипалей».

При этом он отметил, что британские власти отказываются отвечать на вопросы Москвы, заявляя, что Россия сама не дала ответы на вопросы Лондона. Министр пояснил, что Великобритания при этом задала всего один вопрос, который заключался в том, чтобы «Россия призналась, каким образом «Новичок» был доставлен в Лондон».

Как напомнил министр, ранее организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) распространила подробный конфиденциальный доклад по делу в Солсбери для стран-членов организации. «В этом докладе подтвержден был химический состав вещества, которое представили британцы и пробы которого, как говорится в докладе, эксперты ОЗХО взяли самостоятельно, – информировал глава МИД. – Там не содержится каких-либо названий, «Новичок» или какое-либо еще. Там приведена длинная химическая формула, которая, по оценке наших специалистов, указывает на вещество, которое разрабатывалось во многих странах, и никакого особого секрета не представляет», – цитирует его ТАСС.

Между тем Москва обращается в ОЗХО с вопросом, почему информация центра в швейцарском городе Шпиц по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не была принята во внимание.

Как отметил министр, по информации этого центра, в Солсбери могло быть использовано отравляющее вещество BZ, которое было на вооружении США и Британии.

«Мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему информация, которая отразила выводы специалистов из лаборатории города Шпиц, вообще была опущена в итоговом документе, – возмутился Лавров. – Если, конечно, ОЗХО будет опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, тогда было бы интересно послушать эти объяснения», – добавил он.

«Эта лаборатория, в которой я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам: я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через 30-60 минут после применения и длится до четырех суток», – сказал Лавров.

«Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО, – продолжил цитировать доклад министр. – В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось».

Напомним, в четверг ОЗХО подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неким нервно-паралитическим «высокопробным веществом» (с низким содержанием примесей). Подчеркивается, что определить происхождение вещества невозможно, а именно название «Новичок» в докладе не упоминается. Британия, однако, интерпретировала этот доклад в свою пользу.

Отметим, что накануне глава МИД России заявил, что Москва подробно изучает доклад Организации по запрещению химического оружия и в то же время он пообещал огласить «интересные моменты» из доклада.