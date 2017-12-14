Лавров раскрыл принципиально новые данные по отравлению Скрипалей

Взгляд
14 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 17:58  |  vz.ru
Разделы

«Удар под дых американцам» требует от России большой осторожности

Фото: Brian Snyder/Reuters
Запрет на поставку в США ракетных двигателей и отказ от американских лекарств. Это только малая часть мер, которая обсуждается сейчас в Госдуме в качестве идей для законопроекта, призванного ответить на недружественные меры Вашингтона. Все бы хорошо, да только от них способны не менее сильно пострадать и российские компании. Как же избежать подобного риска? Подробности...
Перейти а раздел…

Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа – его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно, ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
Перейти а раздел…

Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы Камова Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
Перейти а раздел…

Бои в Сирии рикошетом ударили по новейшему американскому истребителю

Массовые недоработки с истребителем F-35 подмочили репутацию американского ВПК в миреФото: U.S. Air Force/Senior Airman Brett Clashman
Массовые недоработки или просто брак в новых истребителях F-35 заставили Пентагон прекратить закупки этой машины у корпорации Lockheed Martin. Теперь бригадам ее мастеров придется ездить по разным странам, которые тоже успели обзавестись этим чудом техники, и чинить его за свой счет. В чем причина столь неубедительного старта F-35 и когда закончатся его детские болячки? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Удар нанесен с пятницы на субботу, чтобы не было паники на рынках. Все успокаивают друг друга: «не туда ударили», «сбили столько то». А факт остается - удар ракетами трех стран был нанесен и мы должны дать ответ. Вопрос: какой? Подробности...

Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
      Подробности...

      НАТО провело учения вблизи российских границ

      В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с Россией
      Подробности...

      На Крымском мосту начали укладывать асфальт

      На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 см
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев
        Перейти а раздел…
        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Лавров раскрыл принципиально новые данные по отравлению Скрипалей
          Москва назвала истинную цель атаки на СириюМосква заявила об обмане ПентагонаПоявилось видео с сирийского аэродрома Меззе после авиаудараЛавров особо указал на время нанесения удара США по Сирии
          Сирийские ПВО дали фантастический отпор СШАОпубликовано фото сбитой в Сирии «американской ракеты»Посол США рассказал о сверхдержавах в связи с ударами по СирииСтала известна причина смерти сына Скрипаля
          Асад выступил с первым заявлением после ударов по СирииСтало известно, откуда Франция наносила удары по Сирии Пентагон сам себя запугал реакцией России на удары по СирииЭксперт: Расклад сил на Ближнем Востоке начинает меняться в пользу России

          Главная тема


          Бои в Сирии рикошетом ударили по новейшему американскому истребителю

          член нато


          Турцию заподозрили в двойной игре в отношении России

          решение кризиса


          Пекин выступил с призывом к странам Запада после ударов по Сирии

          вылет Tornado


          Ни одна выпущенная Британией по Сирии ракета не достигла цели

          катастрофа на балтике


          Одного из членов экипажа разбившегося Ка-29 спасла случайность

          большие последствия


          Самую стабильную в мире валюту стало лихорадить из-за санкций США против России

          «воздух - поверхность»


          Американцы впервые опробовали на Сирии новейшие ракеты

          в конечном итоге


          Аналитик CNN: Дамаск воспримет результаты ракетного удара как победу

          ответные меры


          Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

          Статья Суркова


          Александр Чаленко: Русские, должны бороться не с Западом, а за своё место на Западе

          «Странная война»


          Лев Пирогов: Будем дожидаться, чтоб «умные ракеты» Трампа покорили «весьма глупые-с»?

          Обстановка в Донбассе


          Денис Селезнев: Некоторые представляют ВСУ, как слаженную военную машину управляемую США

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?

          Лавров раскрыл принципиально новые данные по отравлению Скрипалей

             14 апреля 2018, 17:40
          Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на результаты исследования швейцарского центра заявил, что клиническая картина отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии больше соответствует отравлению веществом BZ. Это вещество было на вооружении в США и Британии, в России же вообще не производилось.

          Россия хочет сконцентрироваться на фактах в оценках ситуации вокруг якобы имевшего место применения химоружия сирийской Думе и отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней оборонной политике (СВОП).

          «Мы с большим трепетом относимся к установлению фактов. Слишком часто нам говорят, факты есть. Про то же вмешательство в выборы в США Рекс Тиллерсон, бывший госсекретарь, публично заявил, что у них есть неопровержимые факты. Когда я его попросил эти факты представить, он сказал: ну зачем мы будем этим заниматься, ваши спецслужбы прекрасно все сами знают, как вы в наши выборы вмешиваетесь», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

          Поэтому, продолжил он, Москва хочет «сконцентрироваться и в этом, и в целом ряде других случаев на фактах, в том числе в отношении так называемого «дела Скрипалей».

          При этом он отметил, что британские власти отказываются отвечать на вопросы Москвы, заявляя, что Россия сама не дала ответы на вопросы Лондона. Министр пояснил, что Великобритания при этом задала всего один вопрос, который заключался в том, чтобы «Россия призналась, каким образом «Новичок» был доставлен в Лондон».

          Как напомнил министр, ранее организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) распространила подробный конфиденциальный доклад по делу в Солсбери для стран-членов организации. «В этом докладе подтвержден был химический состав вещества, которое представили британцы и пробы которого, как говорится в докладе, эксперты ОЗХО взяли самостоятельно, – информировал глава МИД. – Там не содержится каких-либо названий, «Новичок» или какое-либо еще. Там приведена длинная химическая формула, которая, по оценке наших специалистов, указывает на вещество, которое разрабатывалось во многих странах, и никакого особого секрета не представляет», – цитирует его ТАСС.

          Между тем Москва обращается в ОЗХО с вопросом, почему информация центра в швейцарском городе Шпиц по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не была принята во внимание.

          Как отметил министр, по информации этого центра, в Солсбери могло быть использовано отравляющее вещество BZ, которое было на вооружении США и Британии.

          «Мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему информация, которая отразила выводы специалистов из лаборатории города Шпиц, вообще была опущена в итоговом документе, – возмутился Лавров. – Если, конечно, ОЗХО будет опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, тогда было бы интересно послушать эти объяснения», – добавил он.

          «Эта лаборатория, в которой я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам: я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через 30-60 минут после применения и длится до четырех суток», – сказал Лавров.

          «Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО, – продолжил цитировать доклад министр. – В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось».

          Напомним, в четверг  ОЗХО подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неким нервно-паралитическим «высокопробным веществом» (с низким содержанием примесей). Подчеркивается, что определить происхождение вещества невозможно, а именно название «Новичок» в докладе не упоминается. Британия, однако, интерпретировала этот доклад в свою пользу.

          Отметим, что накануне глава МИД России заявил, что Москва подробно изучает доклад Организации по запрещению химического оружия и в то же время он пообещал огласить «интересные моменты» из доклада.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............