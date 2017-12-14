МИД пообещал огласить «интересные моменты» из доклада ОЗХО по Скрипалям

Москва подробно изучает доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в Солсбери, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы сейчас занимаемся подробным изучением этого доклада, там есть очень интересные моменты, которые напрашиваются от прочтения этого документа», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров пообещал в «самое ближайшее время» постараться предать их гласности.

В четверг ОЗХО подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом». Подчеркивается, что определить происхождение вещества невозможно, а «Новичок» в докладе не упоминается. Россия получила доклад ОЗХО. Британия, однако, интерпретировала этот доклад в свою пользу.