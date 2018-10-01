Британия и Нидерланды выступили с совместным заявлением о российской разведке

Премьер-министры Великобритания и Нидерландов Тереза Мэй и Марк Рютте, выступая с совместным заявлением, назвали неприемлемой деятельность Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС России в киберпространстве.

В распространенном документе утверждается, что российская военная разведка якобы атаковала учреждения по всему миру, включая Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Эта попытка получить доступ к защищенным системам международной организации, работающей над избавлением мира от химического оружия, демонстрирует пренебрежение ГРУ глобальными ценностями и правилами, которые обеспечивают нашу безопасность», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Политики заявили о намерении «защищать международные инстанции от тех, кто стремится причинить им вред», передает РИА «Новости».

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на власти Нидерландов сообщает, что США намерены опубликовать обвинения в адрес лиц, которых американская сторона считает сотрудниками российской разведки.

Ранее стало известно, что Нидерланды выслали четырех россиян за якобы совершенную кибератаку на ОЗХО. Атака, как утверждают в министерстве обороны Нидерландов, была осуществлена 13 апреля. МИД России назвал обвинения Нидерландов примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала сообщение о «русских шпионах» в Нидерландах, которые якобы пытались взломать швейцарскую химлабораторию, участвующую в расследовании «дела Скрипалей» и использования химоружия в Сирии.