Лавров рассказал о приступе «политического бешенства» на Западе

Москва будет ждать Запад для разговора в правовом поле, когда там закончится приступ «политического бешенства», заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro заявил, что когда «приступ «политического бешенства» пройдет естественным образом, когда они (страны Запада – прим. ВЗГЛЯД) выговорятся по полной программе», тогда Россия будет ждать их «в правовом поле для серьезного профессионального непропагандисткого разговора», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что если «наши западные коллеги всерьез вознамерились этой истерикой вывести нас из себя, то они плохо читают исторические книги».

Кроме того, Москва будет готова к более масштабным провокациям со стороны западных государств, которые в последнее время выступили с рядом обвинений в адрес российской стороны.

«Но наш ответ очень простой – если с нами разговаривают через СМИ, то мы будем отвечать через них же, но конкретно и корректно», – сказал глава МИД.

Лавров отметил, что до сих пор «все доказательства нам предоставляют через СМИ», и «при всем уважении к профессии журналиста, мы как серьезные люди не можем рассматривать конкретные проблемы, которые вбрасываются с обвинениями России во всех смертных грехах, без задействования правовых норм, создававшихся для такого рода случаев».

Лавров сообщил также, что Британия ответила отказом на запрос Следственного комитета России о взаимной помощи в расследовании «дела Скрипалей», сославшись на соображения безопасности. При этом ответа от Лондона не было в течение нескольких месяцев.

Он отметил, что Скрипаль имеет двойное гражданство (российское и британское), но Юлия Скрипаль – «стопроцентно российская гражданка», и «все международные конвенции требуют от Лондона выполнить свои обязательства и предоставить нам к ней доступ». Однако этого не происходит.

Ранее Британия, Канада, Нидерланды и США обвинили сотрудников Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России в попытках осуществления кибератак, в том числе против ВАДА и ОЗХО. После к обвинениям присоединилась Германия.

Также Нидерланды заявили о «состоянии кибервойны» с Россией.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не хочет ругаться с Россией из-за якобы произошедших хакерских атак. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новых обвинениях в адрес Москвы.