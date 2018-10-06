Юнкер решил не ругаться с Россией из-за «кибератаки» на ОЗХО

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз (ЕС) должен продолжать диалог с Россией ради общей безопасности. Он добавил, что не готов ругаться с Москвой из-за якобы произошедшей хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), в которой обвинили Россию.

Юнкер заявил, что, «несмотря на все недовольство в отношении России», возросшее в последнее время, Европе нужно «снова осознать, что нам следует из соображений архитектуры безопасности поддерживать диалог с Россией и частично действовать совместно», передает ТАСС со ссылкой на австрийскую газету Der Standard.

Он добавил, что «не готов к ссоре с Россией», хотя и «опубликовал недавно в Брюсселе коммюнике с критикой событий в Нидерландах», и выступил за сохранение спокойствия.

Напомним, Британия, Канада, Нидерланды и США обвинили сотрудников Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России в попытках осуществления хакерских атак, в том числе против Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). К обвинениям также присоединилась Германия.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новых обвинениях в адрес Москвы.