Политолог объяснил, почему Германия без вопросов поддерживает претензии к России

Обвинения в кибератаках стали новым политическим оружием, Германия будет поддерживать подобные претензии в адрес России, а политики этой страны будут высказываться в солидарной форме, заявил политолог Александр Асафов.

Асафов сказал RT, что с учетом международной обстановки и непростых политических процессов внутри самой Германии от Берлина не приходится ждать сомнений в общей картине обвинений в адрес России.

Политолог подчеркнул, что эта информационная атака подготовлена совместными усилиями ряда стран и происходит не случайно. Она обусловлена внешнеполитическими процессами, в частности, заключением договора на поставку С-400 Индии, Турции и Китаю, а также поставками С-300 в Сирию, уверен эксперт.

«Для продолжения санкционной истерии нужны новые основания, и сейчас они представлены в максимально бездоказательной сфере и абсурдной форме», – заметил Асафов.

Он пояснил, что Германия будет высказываться в солидарном ключе, потому что сама может стать мишенью для прямых санкций за участие в проекте «Северный поток – 2».

«Обвинения в кибератаках – некое новое политическое оружие. И Германия, поскольку она является крупнейшим актером Европы после выхода Великобритании, будет вынуждена хотя бы частично поддерживать его и не задавать вопросов», – заключил Асафов.

Ранее в пятницу Германия вслед за Соединенными Штатами обвинила Главное управление Генштаба Минобороны (прежнее название – ГРУ) в якобы причастности к масштабным кибератакам.

Напомним, американский минюст обвинил семерых российских «офицеров ГРУ» в кибератаках на целый ряд международных и американских организаций: от ОЗХО до ФИФА.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новых обвинениях в адрес Москвы.