Берлин присоединился к обвинениям Вашингтона в адрес Москвы

Германия вслед за Соединенными Штатами обвинила Главное управление Генштаба Минобороны (прежнее название – ГРУ) в якобы причастности к масштабным кибератакам.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил в пятницу, что Берлин «с вероятностью, граничащей с уверенностью, исходит из того, что за хакерской группой APT28 стоит российская спецслужба ГРУ», сообщает Deutsche Welle.

Такая оценка, по его словам, основана на «совокупности очень хорошей собственной системы источников и собранных фактов».

Он также заявил, что Берлин «полностью доверяет» сведениям британских и нидерландских ведомств.

Зайберт добавил, что Германия «резко осуждает подобные атаки на международные организации и учреждения своих союзников», и призвал Россию «признать свою ответственность и прекратить такие действия».

Ранее американский минюст обвинил семерых российских «офицеров ГРУ» в кибератаках на целый ряд международных и американских организаций: от ОЗХО до ФИФА.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новых обвинениях в адрес Москвы.