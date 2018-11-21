В Канаде назвали условие освобождения дочери основателя Huawei

Финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу могут освободить, если Вашингтон до 8 января 2019 года не направит Оттаве официальный запрос о ее экстрадиции, пишет газета The Star Vancouver со ссылкой на решение судьи.

Суд также постановил отпустить Ваньчжоу под залог в 10 млн канадских долларов (7 млн долларов США), 7 млн (5,2 млн долларов США) из которых должны быть наличными. Судья пояснил, что по закону у Соединенных Штатов есть 60 дней для отправки всех необходимых документов, они истекут 8 января. В ходе слушаний в понедельник он подтвердил, что соответствующий американский запрос канадская сторона еще не получила, передает ТАСС.

Чтобы выйти на свободу под залог, Мэн Ваньчжоу должна предоставить суду не менее пяти поручителей.

Накануне Лю Сяоцзун, супруг Мэн Ваньчжоу, выразил готовность внести 15 млн канадских долларов (11,3 млн долларов) в качестве поручителя в случае освобождения его жены под залог.

На фоне скандала с Мэн Ваньчжоу, дочери основателя китайской компании Huawei, в Китае произошло задержание бывшего канадского дипломата, которое вызвало беспокойство Оттавы.