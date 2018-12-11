Канада отреагировала на задержание экс-дипломата в Китае

Министр общественной безопасности и подготовки к чрезвычайным ситуациям Канады Ральф Гудэйл выразил беспокойство фактом задержания бывшего канадского дипломата Майкла Коврига в Китае.

«Мы глубоко обеспокоены [задержанием Коврига]. Гражданин Канады, очевидно, испытывает трудности в Китае. (...) Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить его безопасность», – передает РИА «Новости» заявление Гудэйла.

В 2014-2016 годах Майкл Ковриг был вице-консулом посольства Канады в Пекине, после занимал должность консула в канадском генконсульстве в Гонконге. В настоящее время он сотрудничает с «Международной кризисной группой» (ICG).

Задержание бывшего дипломата подтвердил и премьер Канады Джастин Трюдо. Он сообщил, что Оттава находится «в прямом контакте с китайскими дипломатами и представителями». «Мы занимаемся этим делом, к которому относимся очень серьезно. Мы оказываем консульское содействие семье [Коврига]», – заявил он.

Задержание бывшего дипломата произошло на фоне обострения канадско-китайских отношений после ареста финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере. Экстрадицию дочери основателя китайской компании запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обстоятельствах задержания Ваньчжоу Мэн, отмечая, что это важнейший прецедент, от которого зависит очень многое – как для Китая, так и для России.