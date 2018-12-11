За топ-менеджера Huawei предложили огромный залог

Лю Сяоцзун, супруг финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, выразил готовность внести 15 млн канадских долларов (11,3 млн долларов) в качестве поручителя в случае освобождения его жены под залог, сообщает газета The Star Vancouver.

Сяоцзун сказал, что готов заложить два дома в Ванкувере, которыми владеет, и внести значительный депозит наличными. Сумма, по его оценке, составит 15 млн канадских долларов, передает ТАСС.

Кроме того, Ваньчжоу заявила о готовности понести все расходы по слежению за ней на территории Канады в случае, если суд примет решение выпустить ее под залог до экстрадиции в США. В частности, речь идет о группе охранников, отдельном водителе, системах по фиксации и контролю за ее местоположением, а также подключению ее компьютера к отдельной сети, чтобы служба охраны могла контролировать ее переписку.

В понедельник суд в Ванкувере не вынес решения по делу финансового директора компании Huawei. Заседание продолжится во вторник. Отмечается, что у суда «по-прежнему есть вопросы о том, может ли тот, кто не является резидентом Канады, быть поручителем по залогу», передает РИА «Новости».

Ваньчжоу своей вины не признает и просит суд отпустить ее под залог.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обстоятельствах задержания Ваньчжоу Мэн, отмечая, что это важнейший прецедент, от которого зависит очень многое – как для Китая, так и для России.