В дом мужа задержанной в Канаде топ-менеджера Huawei пытались проникнуть

Рано утром в воскресенье неизвестные пытались проникнуть в дом в Ванкувере (провинция Британская Колумбия), принадлежащий мужу финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которую задержали в Канаде по американскому запросу.

Телеканал Global News со ссылкой на полицию сообщает, что внутри помещения неизвестные вступили в перепалку с кем-то из жильцов, после чего покинули строение, передает ТАСС.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, задержанных нет.

По информации Global News, дом находится в собственности у Лю Сяоцзуна – мужа Мэн Ваньчжоу. Отмечается, что адрес дома, в который пытались проникнуть, звучал в пятницу в суде Ванкувера – там проживают супруг и дочь Мэн Ваньчжоу.

Reuters со ссылкой на документы суда канадской провинции Британская Колумбия, где проходили слушания по делу топ-менеджера Huawei, сообщает, что Мэн Ваньчжоу настаивает на освобождении под залог, так как она страдает гипертонией и опасается ухудшения состояния здоровья в заключении. Она сообщила суду, что после задержания она была доставлена в больницу для оказания срочной помощи из-за повышения давления.

Между тем, Китай отменил встречу с торговой делегацией из канадской провинции Британская Колумбия из-за задержания Ваньчжоу. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на заявление министра труда, торговли и технологий провинции Брюса Ралстона.

Ралстон, однако, выразил надежду, что правительство его страны постарается договориться о переносе переговоров «в самое ближайшее время».

Ранее Пекин пригрозил «серьезными последствиями» Оттаве в случае, если задержанная по американскому запросу на территории Канады финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу не будет освобождена.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обстоятельствах задержания Ваньчжоу Мэн, отмечая, что это важнейший прецедент, от которого зависит очень многое – как для Китая, так и для России.