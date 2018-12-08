Китай пригрозил Канаде из-за задержания дочери основателя Huawei

Пекин обещает «серьезные последствия» Оттаве, если задержанная по американскому запросу на территории Канады финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу не будет освобождена, заявило внешнеполитическое ведомство Китая.

«Китайская сторона решительно настаивает, чтобы Канада освободила задержанную сотрудницу [компании Huawei], обеспечила соблюдение ее законных прав и интересов, иначе это повлечет за собой серьезные последствия, и Канаде придется нести полную ответственность», – передает РИА «Новости» заявление МИД Китая.

Кроме того, посол Канады в Пекин в срочном порядке вызван в МИД Китая. Как сообщили в китайском ведомстве, дипломату будет выражен решительный протест и сделано представление из-за задержания Ваньчжоу.

Напомним, в Канаде по запросу США задержали топ-менеджера китайской компании Huawei. Примечательно, что это произошло сразу после того, как Вашингтон и Пекин продвинулись в переговорах о торговле в ходе саммита «Большой двадцатки». Дональд Трамп сообщал, что Китай согласился не вводить пошлины на автомобили из США, а сам американский президент решил оставить текущие тарифы с Китаем на товары общей стоимостью 200 млрд долларов на уровне 10% и не повышать их до 25%.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обстоятельствах задержания Ваньчжоу Мэн, отмечая, что это важнейший прецедент, от которого зависит очень многое – как для Китая, так и для России.