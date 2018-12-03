Трамп заявил о согласии Китая отказаться от пошлин на американские авто

Пекин согласился «снизить и убрать» пошлины на автомобили из Соединенных Штатов, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Китай согласился снизить и убрать пошлины на автомобили, ввозимые в Китай из США», – написал он в Twitter.

Трамп уточнил, что в настоящее время пошлины составляют 40%.

Ранее сообщалось, что Трамп пока не будет поднимать пошлины на товары из Китая, стороны намерены договориться об отмене всех дополнительных тарифов.

Перед этим Вашингтон пригрозил Пекину введением дополнительных пошлин на 267 млрд долларов, если на встрече Трампа и Си Цзиньпина не будет заключена торговая сделка.