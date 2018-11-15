США пригрозили Китаю новыми пошлинами

Соединенные Штаты могут ввести дополнительные пошлины на товары из Китая в объеме 267 млрд долларов, если на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина не будет заключена торговая сделка, заявил главный экономический советник американского лидера Лоуренс Кадлоу.

Кадлоу напомнил слова Трампа, пообещавшего ранее, что его если во время встречи на саммите G20 лидерам США и Китая не удастся достигнуть договоренности, то он, возможно, введет дополнительные пошлины на сумму в районе 267 млрд долларов, передает ТАСС.

«Если условия не будут выполнены [Китаем], то президент будет счастлив сохранить свою политику введения пошлин», – заявил главный экономический советник американского лидера.

При этом он не ответил на вопрос о том, какие последствия для американской экономики могут последовать за возможным введением упомянутых таможенных пошлин.

«Посмотрим, что произойдет. Президент [США Дональд Трамп] примет решение после встречи [с Си Цзиньпином]. Могу сказать лишь, что наша экономика в очень хорошем состоянии», – отметил Кадлоу.

Ранее во вторник Трамп не исключил, что может ввести пошлины на собираемые в Китае смартфоны и ноутбуки.

Напомним, в минувшую среду Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами. Китай в ответ подчеркнул готовность защищать национальные интересы.

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