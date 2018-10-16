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23 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 14:25  |  vz.ru
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Как Газпрому удалось повернуть «Турецкий поток» в Болгарию

«Южный поток» восстает из пепла в новом видеФото: gazprom.com
Газпром, судя по всему, определился с маршрутом для второй нитки «Турецкого потока» по европейской территории. Он практически повторяет путь закрытого четыре года назад «Южного потока». Однако на этот раз шансы довести дело до конца серьезно возросли. Как Газпром намерен перехитрить Еврокомиссию с помощью ее же собственных правил? Подробности...
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Два курильских острова имеют особое значение для безопасности России

Старые укрепления Южных Курил, конечно, уже не имеют военного значения, но сами острова в этом смысле по-прежнему важныФото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press
Претензии Японии на российские Южные Курилы важны не только с политической точки зрения. Президент Путин недаром подчеркивает одно из важнейших условий переговоров – чтобы в случае, если эти острова будут переданы Японии, на них не появились американские военные базы. Почему для России это критически важно и какие острова в данном случае важнее других? Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Торговая война с Китаем разоряет Америку

Американские фермеры еще не проклинают Трампа, но уже близки к этомуФото: Jim Young/Reuters
Рекордный урожай, собранный в США этим летом, стало некуда продавать. Таким оказался результат торговой войны, которую президент Трамп затеял с Китаем. А самое парадоксальное, что первыми жертвами этой войны оказались те самые люди, благодаря которым Трамп пришел к власти – американские фермеры. Сельское хозяйство США стоит перед угрозой колоссального кризиса. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Методичка по распознаванию «фашиста» в собеседнике

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Достаточно заподозрить моральную состоятельность собеседника – и все сказанное им можно перетолковать в каком угодно смысле. В итоге вы достигнете идеала – совместив осуждение другого и обретение чувства собственного морального превосходства. Подробности...
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Украинские олигархи убежали от России, а сейчас возвращаются

Андрей Манчук, политолог
После революции на Украине метаморфозы проделали многие влиятельные члены Партии регионов. Основная часть ее влиятельных лидеров избежала репрессий, регионалы сумели вписаться в новую политическую реальность, иногда прилагая для этого весьма большое усердие. Подробности...
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Белые и красные сошлись в бою за Мурманский аэропорт

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
«Он – слабак и убийца, уничтоживший страну и несущий ответственность за национальную катастрофу!» – «Нет, он – выдающийся, но оболганный правитель!» Речь, знамо дело, о Николае Втором. Подробности...
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        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

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        • Из кино и литературы

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          Торговая война с Китаем разоряет Америку

          Американские фермеры еще не проклинают Трампа, но уже близки к этому   23 ноября 2018, 14:14
          Фото: Jim Young/Reuters
          Текст: Виктория Никифорова

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          Рекордный урожай, собранный в США этим летом, стало некуда продавать. Таким оказался результат торговой войны, которую президент Трамп затеял с Китаем. А самое парадоксальное, что первыми жертвами этой войны оказались те самые люди, благодаря которым Трамп пришел к власти – американские фермеры. Сельское хозяйство США стоит перед угрозой колоссального кризиса.

          Настоящая «битва за урожай» разворачивается сейчас в США. Сам урожай оказался рекордным – особенно удалась соя, ее собрали на 4% больше, чем в прошлом году. Проблема в том, что все это великолепие некуда сбывать.

          Сегодня половина американской сои, 46% пшеницы, 21% кукурузы выращиваются на экспорт. Большая их часть раньше шла в Китай. В Айове и Монтане есть сотни больших ферм, практически весь свой урожай сбывающих в КНР. Только американской сои китайцы закупали на 17 миллиардов долларов в год.

          Однако в ходе торговой войны, развязанной Трампом, власти КНР резко ограничили ввоз сои и зерновых из США, а также обложили пошлинами ввозную свинину. Собранный в США рекордный урожай оказался практически никому не нужен. А цены на сельхозкультуры продолжают падать. Только с апреля по июль этого года соя подешевела на 20%, а пшеница – на 15%.

          Надеясь на повышение цен зимой–весной, фермеры массово складируют урожай. Уже забиты все традиционные хранилища зерна и кукурузы. В ход идут сараи и подсобные помещения. На худой конец кучи зерна и сои просто складывают на полях или закапывают в ямы. Появились самые экзотические приспособления для хранения. Фермеры, например, упаковывают сою в пластиковые мешки длиной с футбольное поле.

          Проблема в том, что если пшеница и кукуруза хранятся хорошо, то для сои губительна малейшая сырость. Если она чуть-чуть подмокнет, то быстро сгниет. Однако выхода у производителей нет. Продать урожай сейчас – означает прогореть. Единственная надежда, что так или сяк, но Трамп договорится с Китаем и китайцы вновь откроют свой рынок.

          «Раньше у меня еще весной было предварительно законтрактовано 90% будущего урожая, – рассказывает фермер на общественной радиостанциии Айовы. – В этом году впервые на мои зерновые просто нет покупателей».

          «Мои поросята дешевеют каждую неделю, – жалуется фермер Тим Барэк на портале The Hill. – Сегодня свинина стоит столько же, сколько 15 лет назад... Мой фермерский бизнес – заложник в торговой войне, развязывать которую не хотели ни я, ни мои соседи... Но сегодня идет настоящая война. И мы, фермеры Айовы, живем как на передовой».

          Предполагается, что КНР сократит закупки американской сои на 75%, но возможно, эта цифра составит все 90%. Уже сейчас понятно, что убытки американских сельхозпроизводителей составят миллиарды долларов.

          Парадоксальным образом протекционистские меры Трампа, спровоцировав Китай на жесткий ответ, рикошетом ударили по сельскому хозяйству Америки. А ведь именно фермеры и сельскохозяйственные рабочие от всего сердца голосовали за Трампа в 2016 году. В таких «житницах», как Монтана, он победил Хиллари Клинтон с разгромным счетом. А теперь, выходит, президент поставил под угрозу бизнес и весь жизненный уклад своих самых преданных избирателей.

          Эти избиратели мечутся сегодня между патриотизмом и страхом разорения. «Я вообще-то стою за президента, – объясняет фермер из Иллинойса Роб Алберс местному журналисту, – мы тут все за президента. Мы хотим, чтобы он все сделал как надо. Единственное, насчет чего мы не уверены, – как долго мы сможем продержаться?»

          Администрация уже объявила о мерах господдержки фермеров. На возмещение им убытков минсельхоз США планирует выделить больше 6 миллиардов долларов – значит, средняя ферма получит примерно по 30 тысяч долларов субсидий. Надеются производители и на то, что государственная Товарно-кредитная корпорация выкупит у них излишки зерна по твердым ценам. Эту меру начали применять еще во времена Великой депрессии. И хотя США не перестают критиковать другие страны за господдержку сельского хозяйства, в трудные моменты они точно так же спасают фермеров за счет налогоплательщиков.

          Вопрос в том, предотвратят ли все эти вливания кризис в сельском хозяйстве. Даже минсельхоз США уже признал, что прибыли фермеров в 2018 году будут самыми низкими за последние 12 лет. Ближайшие годы тоже не сулят им ничего хорошего.

          Ведь китайские власти, да и простые граждане Китая воспринимают торговые войны с США лично и болезненно. Для них санкции – это не просто бизнес, а жгучая обида, «потеря лица». Поэтому сейчас китайские покупатели развивают лихорадочную деятельность, привлекая новых поставщиков. Только что они заключили большой контракт на сою с Бразилией, хотя бразильская соя дороже американской. В следующем году к Бразилии обязательно подтянется другой мировой лидер по производству сои – Аргентина. Вполне может оказаться, что

          через год–два американские фермеры просто не смогут вернуться на китайский рынок.

          Это лишь разгонит процесс потери лидерства в мировом экспорте сельхозпродуктов. В последние два года США уступили России по экспорту пшеницы. В ближайшее время их вытеснят из Китая Аргентина и Бразилия. Отказ Трампа заключать Транстихоокеанское партнерство тоже вызывает критику аграриев – от них уплывают перспективные рынки сбыта в Юго-Восточной Азии.

          К этому нужно добавить, что введенные Трампом тарифы на импортную сталь и алюминий тоже косвенно бьют по фермерам – любая техника, сооружения или контейнеры, в которых есть эти металлы, обходится им все дороже.

          Однако все эти неурядицы можно было бы пережить, если бы ставки по кредитам оставались на прежнем, рекордно низком уровне. Однако ФРС регулярно поднимает ставку. А это значит, что кредиты для фермеров становятся все дороже, а их задолженность перед банками растет.

          Неуклюжие попытки Трампа «наказать» Китай близко напоминают, как в 1980 году президент Картер решил «наказать» СССР за ввод войск в Афганистан. В пакете санкций шел запрет американским фермерам продавать в Советский Союз зерновые. Это решение оказалось «выстрелом в ногу» и за несколько лет погрузило сельское хозяйство США в глубочайший кризис. Место поставщиков зерновых на советском рынке немедленно заняли фермеры Аргентины, Бразилии, Канады и Австралии. В американском сельском хозяйстве началась череда банкротств.

          Тогда агрокомплекс США пережил кризис, невиданный со времен Великой депрессии. Сегодня у американского агропрома есть все шансы на такое же масштабное разорение.


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