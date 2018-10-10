Подсчитан ущерб для мировой экономики от торговых войн США

Мировая торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, лишит экономику 1,52 трлн долларов, причем наибольший ущерб от этого в долгосрочной перспективе получит именно Вашингтон, пишет испанская газета ABC со ссылкой на ежегодное заседание Международного валютного фонда (МВФ).

В МВФ заявили, что в худшем случае мировой рынок сократится на 17%, а мировой ВВП снизится на 1,9%. Таким образом, мировую экономику ждут еще большие потрясения, чем произошедшие во время финансового кризиса 2008–2009 года, передает РИА «Новости».

Эксперты МВФ предположили, что мировая экономика еще не полностью ощутила эффект от протекционизма администрации Трампа и именно в 2019 году международная торговля столкнется с наибольшими проблемами.

В данный момент ожидаемый рост мировой торговли составляет 3,9%, что на полпроцента ниже, чем в 2017 году. Однако в МВФ считают, что этот показатель следует снизить еще на 0,2%.

Так, если Китай и США не прекратят торговую войну, то глобальная экономика потеряет около 1,52 трлн долларов.

Также негативное влияние на экономику оказывает неопределенность вокруг выхода Великобритании из состава ЕС.

В краткосрочной перспективе наибольший ущерб от торговой войны получит Китай, но в долгосрочной перспективе, в первую очередь из-за ответных пошлин, пострадают сами США, подчеркивает издание.

Ранее в США заявили, что рассматривают Китай как стратегического соперника, а не как партнера в экономической сфере. До этого Вашингтон пригрозил Пекину «последствиями» за проводимую КНР политику. В ответ в Китае заявили о выходе этого конфликта за рамки торговли.