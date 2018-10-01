В Китае заявили о выходе войны между Пекином и Вашингтоном за рамки торговли

Заявления вице-президента США Майка Пенса о «вмешательстве» Китая во внутренние дела Соединенных Штатов и избирательный процесс в этой стране знаменуют новый, более агрессивный подход Вашингтона по отношению к Пекину, отмечает международный телеканал «Центрального телевидения Китая» CGTN.

«Это уже не просто торговая война. Речь Пенса заключала в себе всестороннюю критику Китая», – передает ИноТВ сообщение телеканала CGTN.

«Речь вице-президента США помогла развеять все сомнения и показала, что отныне Белый дом избрал более агрессивный подход по отношению к Китаю. И касается это не только торговли, но и всех других сфер – военной, дипломатической и культурной», – информирует телеканал.

Напомним, вице-президент США Майкл Пенс Пенс обвинил Китай в желании сменить президента Соединенных Штатов. При этом США засекретили данные о «китайском вмешательстве» в американские выборы. Китай отверг все обвинения США.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему, по мнению Вашингтона, теперь и Китай «вмешивался в американские выборы».