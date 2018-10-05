Китай ответил на обвинения США во «вмешательстве» в американские выборы

Внешнеполитическое ведомство КНР, комментируя заявление вице-президента США Майкла Пенса о «вмешательстве» Пекина в американские выборы, подчеркнуло, что Китай неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела США и других стран.

В МИД КНР подчеркнули, что Китай неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела, не имея никаких намерений вмешиваться во внутренние дела США и в американские выборы, передает ТАСС.

«Эти обвинения в адрес внутренней и внешней политики Китая безосновательны», – говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

В Пекине отметили, что «международное сообщество давно уже видит, кто в действительности при любой возможности посягает на чужой суверенитет, вмешивается во внутренние дела других стран, вредит интересам других стран».

Накануне вице-президент США Майкл Пенс Пенс обвинил Китай в желании сменить президента Соединенных Штатов.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему, по мнению Вашингтона, теперь и Китай «вмешивался в американские выборы».