Пенс решил обвинить Китай в планах сменить президента США

Вице-президент США Майкл Пенс утверждает, что приписываемые России попытки «вмешательства» в американские выборы меркнут по сравнению с тем, что делает Китай по всей стране.

Об этом Пенс собирается заявить в четверг во время выступления в некоммерческой организации Hudson Institute в Вашингтоне.

Пенс ссылается на мнение высокопоставленного сотрудника разведки США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.