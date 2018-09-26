Трамп обвинил Китай в попытках вмешаться в выборы

Президент США Дональд Трамп на заседании Совбеза ООН заявил, что Китай пытается повлиять на промежуточные выборы в Конгресс в ноябре, чтобы не дать республиканцам победить.

«К сожалению, мы выяснили, что Китай пытался вмешаться в наши предстоящие промежуточные выборы в 2018 году, которые пройдут в ноябре, против моей администрации. Они не хотят, чтобы я или мы [республиканцы] победили на выборах, потому что я оказался первым президентом, который противостоит Китаю в сфере торговли», – сказал Трамп, передает ТАСС.

В среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай якобы готовятся совершить «вмешательство» в американские выборы.