Помпео заявил о желании России «осложнить жизнь» гражданам США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы готовится совершить «вмешательство» в американские выборы в ноябре, однако Вашингтон способен этому противостоять.

«Американский народ должен знать, что правительство США прилагает активные усилия в усилиях по обеспечению того, чтобы русские, китайцы, иранцы, северокорейцы (...) не совершили злонамеренные действия по оказанию существенного вмешательства в американские выборы», – сказал Помпео, передает CBS.

Госсекретарь пообещал, что выборы в ноябре пройдут в безопасности.

«Без вопросов. Нынешняя администрация США отвечает России сильнее, чем какая-либо другая со времен холодной войны», – добавил он.

Помпео также заявил, что у него нет сомнений в усилиях России по осложнению жизни американцам.

Ранее Помпео заявлял, что возможное вмешательство России в американские выборы приведет к быстрым и жестким последствиям.

В сентябре глава американского государства Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы в США.