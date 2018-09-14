США пригрозили России «быстрыми и жесткими последствиями»

Возможное вмешательство России в американские выборы приведет к быстрым и жестким последствиям, заявил глава Госдепа США Майк Помпео.

По его словам, эти последствия ждут любое государство, которое попытается «вмешаться» в американские выборы, передает РИА «Новости».

При этом он утверждает, что в последние годы Россия якобы проявляла «особую агрессию» в использовании «кибернетического потенциала, дезинформации и других скрытных мер для попыток посеять нестабильность в Америке».

В среду глава американского государства Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы в США.

Кроме того, Помпео заявил, что Россия якобы пытается подорвать санкционный режим Совбеза ООН в отношении КНДР, «изменить формулировки» в докладе комитета 1718, «который он исторически готовит», передает ТАСС.

Вашингтон созывает в понедельник внеочередное заседание Совбеза ООН по КНДР в связи с недовольством тем, что Россия добилась внесения изменений в среднесрочный доклад по санкциям в отношении этой страны.