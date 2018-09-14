Россия и эксперты ООН разочаровали Хейли

Постпред США при ООН Никки Хейли выступила с критикой доклада группы экспертов Комитета 1718 о выполнении санкций к КНДР.

Как заявила Хейли, американская сторона разочарована тем, что специалисты ООН «поддались российскому давлению и внесли изменения в то, что должно быть независимым докладом».

Постпред США назвала случившееся «опасным прецедентом» и «пятном на важной работе группы экспертов», передает ТАСС.

По мнению Вашингтона, Москве «нельзя позволять изменять и подвергать обструкции независимые доклады ООН», когда российской стороне «не нравится, что говорят другие».

Хейли призвала комитет «поступить правильно» – представить первоначальную версию доклада.