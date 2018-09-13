Комитет СБ ООН согласился включить российские поправки в доклад по КНДР

Постоянное представительство России при ООН сообщило, что в доклад группы экспертов Комитета 1718 о выполнении санкций в отношении Пхеньяна внесены поправки, на которых настаивала Москва.

В постпредстве отметили, что после включения российских поправок в документ в Москве больше не видят препятствий для распространения доклада в Совете Безопасности ООН, передает ТАСС.

Российские дипломаты призвали впредь «избегать ситуаций, когда законные озабоченности государств остаются неучтенными, тем более когда это происходит лишь в угоду интересам других стран».

Напомним, 31 августа постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва заблокировала дискуссию в Совете Безопасности ООН по докладу о выполнении санкций в отношении Пхеньяна до внесения в него поправок.

После этого постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Москву и Пекин в противодействии политике Вашингтона в отношении Северной Кореи.