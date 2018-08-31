Россия заморозила принятие доклада по КНДР в Совбезе ООН

Российское постпредство в ООН заблокировало принятие доклада Комитета 1718, который занимается вопросами санкций в отношении Северной Кори, сообщил постпред Василий Небензя.

Такое решение он объяснил несогласием с рядом положений доклада и тем, как идет работа над ним, передает РИА «Новости».

Небензя также не стал уточнять детали доклада, отметил, что он пока не опубликован и конфиденциален.

В свою очередь глава постпредства Великобритании Карен Пирс заявила, что комитет 1718 по санкциям в отношении Северной Кореи проведет еще одну встречу в пятницу для неофициальных консультаций и попробует устранить пробелы в докладе группы.

В начале августа в МИД России заявили, что новые санкционные заходы Соединенных Штатов идут вразрез с логикой разрядки напряженности вокруг Северной Кореи.