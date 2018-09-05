Хейли заявила о противодействии Москвы и Пекина политике Вашингтона по КНДР

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что Москва и Пекин продолжают противодействовать политике Вашингтона в отношении Северной Кореи, создавая США проблемы, в том числе в комитете Совета Безопасности ООН.

Хейли выразила мнение, что готовность КНДР к диалогу и приостановка ядерных испытаний якобы связана с твердой позицией Вашингтона по санкциям, передает ТАСС.

В то же время она утверждает, что «Россия и Китай продолжают создавать [США] проблемы, в том числе в комитете 1718 СБ ООН. В связи с этим она подчеркнула, что Вашингтон будет «действовать», если санкции против КНДР будут нарушены.

Хейли пообещала продолжить консультации с Южной Кореей «по поводу того, как мы (США – прим. ВЗГЛЯД) будем добиваться денуклеаризации».

Напомним, на прошлой неделе Россия заморозила принятие доклада по КНДР в Совбезе ООН. Днем ранее глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Китай в давлении на КНДР из-за торговой войны с США.