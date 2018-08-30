Трамп обвинил Китай в давлении на КНДР из-за торговой войны с США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «твердо уверен», что Китай давит на КНДР из-за «крупных торговых разногласий» между Пекином и Вашингтоном, заявили в Белом доме.

По словам Трампа, Северная Корея находится под огромным давлением со стороны Китая из-за крупных торговых разногласий между Пекином и Вашингтоном.

Одновременно с этим, Трамп обвинил Китай в предоставлении КНДР «значительной помощи, включая деньги, топливо, удобрения и разные продукты».

«Это не помогает делу!» – написал Трамп в своем Twitter.

В то же время, Трамп выразил мнение, что у него «очень хорошие и теплые» отношения с Ким Чен Ыном, а торговые споры и другие разногласия США и Китая «будут разрешены в свое время». При этом, по словам Трампа, его отношения и связи «с замечательным китайским лидером Си Цзиньпином» «остаются очень крепкими».

Напомним, в мае Трамп развязал торговую войну с Китаем, потребовав от Пекина сократить дефицит торговли с США.