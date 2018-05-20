Трамп заставил Китай сдаться

Взгляд
20 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:19  |  vz.ru
Разделы

Китайские грузовики получили свободу передвижения по России

Минтранс ждет прорывные изменения в торговле с КитаемФото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Этим летом грузоперевозки между Россией и Китаем ждут кардинальные изменения. Впервые автомобильные перевозчики смогут свободно перевозить грузы по территории двух стран, тогда как сегодня основные операции ведутся на приграничных территориях. С одной стороны, это может стать рывком для роста торговли. С другой, эксперты опасаются китайской экспансии. Подробности...
Перейти а раздел…

Отказ от «Северного потока – 2» для Меркель равноценен самоубийству

Путин и Меркель встречаются уже тринадцатый годФото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
К Путину в Сочи приезжала Ангела Меркель. Их первая за долгое время встреча пришлась на критически важный для Европы момент. Германия, как и Евросоюз в целом, должна придумать, как отстоять свои интересы перед колоссальным давлением США. Уступать ни по вопросу «Северного потока», ни по иранской сделке нельзя – но с помощью России Германия могла бы разыграть выигрышную комбинацию против Трампа. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему успешный чиновник впал в депрессию и покончил с собой

Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»
Москва продолжает обсуждать трагедию, случившуюся с высокопоставленным и успешным столичным чиновником. Бывший вице-президент ВТБ Юрий Котлер найден мертвым в своей квартире, главная версия – самоубийство. Обнаружена предсмертная записка, и она дала основание психологам предположить, что стало причиной такого поступка. Подробности...
Перейти а раздел…

Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
Перейти а раздел…

В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
Перейти а раздел…

Все эти королевские свадьбы выглядят анахронизмом и пошлостью

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Я понимаю, когда с блеском женится какой-нибудь футболист, чье детство началось в коробках какой-нибудь фавелы – это пример и истории успеха, и достижений, и оцененного таланта. Но эти-то что? Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Кто защитит Крымский мост

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Слышу на многочисленных теледебатах шумные обсуждения безопасности пущенного в эксплуатацию Крымского моста. А ведь в России уже более ста лет существуют войска, которые этим занимались и занимаются... Не все, конечно, об этом знают. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Почему России не нужны русские?

Антон Крылов, журналист
Безусловно, статус гражданина России – звучит гордо, и абы кому его раздавать не стоит. Но почему русские люди с русскими именами и фамилиями, чьи предки веками жили на территории России, вынуждены зависеть от прихоти чиновника? Подробности...
Обсуждение: 119 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...

      Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки

      Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав Газы
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:При жесткой посадке Су-29 под Петербургом погиб человек
          Абрамовичу отказано в праве посещать БританиюРотенберг дал гарантии по поводу надежности Крымского мостаИспанские болельщики оказались крайне недовольны КиевомШотландия обозначила срок референдума о независимости
          Рейтинг президента Литвы резко упал из-за скандальной перепискиГлава РАН дал прогноз по поводу крупных месторождений газа у берегов КрымаПолицейский застрелил напавшего на него велосипедистаФранция разместила артиллерию в Сирии
          В Германии заметили «смену курса» ПутинымНемецкий таблоид увидел оскорбление в букете Путина для МеркельЭксперт объяснил истерику Порошенко из-за «Северного потока – 2»Саудовский журналист восхитился Россией

          дешевые спекуляции


          Украинский эксперт сделал вывод о «бутафорском Крымском мосте» из-за «КамАЗов»

          «противоречат интересам США»


          В США обсуждается способ мести Турции за покупку С-400

          конверсионная программа


          Россия запланировала космические запуски «Сатаны» без участия Украины

          «просто немыслимо»


          Меркель раскритиковали за неспособность защитить Германию от самоуправства США

          «вращал глазами»


          Речь проповедника на свадьбе принца Гарри шокировала гостей

          мнение эксперта


          Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ

          хотят сохранить


          Украина собралась соблазнить Газпром скидкой

          потенциальным противникам


          Желающим вторгнуться в Россию предрекли «военный кошмар»

          «самый ценный ресурс»


          Антон Крылов: Почему России не нужны русские?

          Мост наш!


          Андрей Бабицкий: Крым в мановение ока вышел из тягостного психологического состояния

          «квантовая Россия»


          Лев Пирогов: Я просто обожаю Советский Союз. По крайней мере, в его виртуальном изводе

          на ваш взгляд


          Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?

          Трамп заставил Китай сдаться

          Китай показал, что с ним можно торговаться методом жесткого экономического давления   20 мая 2018, 18:30
          Фото: Jonathan Ernst/Reuters
          Текст: Никита Коваленко

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          На торговых переговорах между Китаем и США достигнут, как заявляется, «самый большой результат». Двум странам удалось договориться о параметрах двусторонней торговли. Судя по первым сообщениям, Трамп заставил Китай пойти на существенные уступки. «Китай делает то, что требовал Вашингтон», комментируют аналитики – и объясняют, как этого удалось добиться.

          Китай и США договорились не начинать торговых войн, отказавшись от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга, рассказал в воскресенье вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ. Именно он был спецпосланником председателя КНР Си Цзиньпина на китайско-американских торговых переговорах. Данную договоренность в Китае назвали «самым большим результатом» прошедших переговоров.

          Напомним, Вашингтон требовал от Китая сокращения торгового дефицита на 200 млрд долларов (сейчас он составляет 335 млрд). И Reuters даже уже сообщало о том, что Китай согласился на эти условия, однако в пятницу Пекин данную информацию опроверг. Тем не менее в этот раз речь о значительном увеличении закупок действительно идет, хотя и без указания конкретных цифр.

          Накануне в Белом доме сообщили, что стороны договорились выровнять торговый баланс: «Достигнут консенсус по принятию эффективных мер для существенного сокращения торгового дефицита между США и Китаем». В заявлении сказано, что Китай «значительно увеличит закупки товаров и услуг из США», чтобы помочь экономическому росту и занятости в США.

          В частности, достигнута договоренность о «существенном увеличении» экспорта американской сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. Страны также пришли к выводу, что следует создать благоприятные условия для расширения торговли промышленными товарами и услугами и укрепить сотрудничество в вопросе защиты интеллектуальной собственности. Китай при этом готов внести поправки в законы в этой области, включая закон о патентах.

          Казалось бы, после достижения данных договоренностей весь мир должен вздохнуть с облегчением. Ведь торговая война между двумя крупнейшими игроками не могла не нанести серьезный удар по всей мировой экономике и торговле. «С точки зрения фондовой стабильности – это определенная стабильность. Но с точки зрения перспектив – это сложное, неоднозначное решение и для Китая, и для других стран», – заявил газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

          Так что радоваться все же рановато. «То, что мы не увидим жесткого сценария по принципу торговой войны, не означает, что ситуация стала лучше. Это означает, что Вашингтон начинает продавливать свои интересы руками и ногами», – подчеркнул он.

          «Трамп, подняв ставки решением о введении дополнительных пошлин, фактически продал Китаю воздух. США, по сути, ни на какие уступки не пошли, они просто отменяют то, что вводили в ходе торговой войны. В ответ же Китай делает то, что требовал Вашингтон.

          Китай поддался давлению. Если Трамп сейчас поднимет на знамена (а он это сделает) эту экономическую победу, то что ему помешает еще раз ослабить позиции Китая?» – объяснил Абзалов.

          Скорее всего, это выжидательная позиция – Китай хочет переждать президентский срок Трампа, полагает эксперт. «Но риски этой позиции в долгосрочной перспективе серьезные. Сомневаюсь, что за это время Китай сможет найти какие-то рычаги влияния на Вашингтон. Плюс ко всему он будет очень сильно зависеть от товарооборота», – объяснил он.

          Также США могут теперь получить рычаг давления на Китай через энергетику. Ведь в первую очередь он может увеличить импорт из США газа и нефти, отметил Абзалов. И в результате этого маневра Пекин может попасть в зависимость от энергоносителей из США. «Но важнее всего не то, на сколько он увеличит или уменьшит потребление американских товаров, а то, что он дает сигнал Трампу, что так можно делать. И вот это большой риск. Китай показал, что с ним можно так торговаться», – объяснил Абзалов.

          Помнится, еще недавно Китай твердо повторял, что не намерен идти на уступки, а тем более сдаваться США. Так, например, еще в середине апреля официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн подчеркнул, что, «если США будут стоять на своем и продолжать придерживаться политики односторонних действий и торгового протекционизма, Китай даст отпор и будет бороться до победного конца». Однако нынешняя сделка выглядит не как борьба до победного конца, а именно как принятие всех главных требований Вашингтона.

          Заявление Китая и США о том, что страны пришли к консенсусу и не вступят в состояние торговой войны, сделано, чтобы успокоить общественное мнение, заявил директор Института Хо Ши Мина, профессор СПбГУ Владимир Колотов в комментарии RT.

          «Очень сильные противоречия между странами, и не только в торговле», – сказал Колотов, добавив, что торговый баланс, который предложили выравнивать американцы, очень неровный, и идти на уступки США будет Китаю очень невыгодно. «Поэтому Китай сделал вид, что принял условия, чтобы американцы успокоились, но на самом деле это такое начало большой серьезной игры, которая сильно повлияет на остальной мир», – сказал эксперт.

          США не могут выровнять торговый баланс экономическими методами, сказал Колотов, добавив, что теперь Вашингтон старается «давить, выкручивать руки и угрожать». Эксперт также отметил, что США в любой момент могут выйти из любых заключенных договоров с Китаем. «Ситуация с Ираном это лишний раз подтверждает. Нет никаких правил, международное право не действует», – заметил он.

          «Проблема также в том, что этот успех может развязать Трампу руки для давления на всех остальных своих экономических партнеров через финансовый и торговый инструмент. Конкурентоспособность самой американской экономики невысокая. Там высокая себестоимость производства. Целый ряд дополнительных рисков. И единственный способ, каким можно ее сбалансировать, – это просто давить политическими или политико-экономическими средствами своих конкурентов», – отметил Абзалов. «Этим-то сейчас Вашингтон и займется. Всеми силами он будет пытаться выправить торговый баланс.

          Фактически Трамп предлагает всем странам ослабить свои экономики ради США»,

          – указал эксперт.

          И если они не будут что-либо делать, чтобы защититься, а будут просто договариваться, как Китай, то ничего хорошего из этого не выйдет. Это просто постепенно превратится в систему внешнего управления, считает Абзалов. По его словам, чтобы защититься, необходимо создавать собственные рынки потребления и финансовые системы.

          В частности, новая американо-китайская договоренность несет риски для России и Евросоюза. Немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten отметило, что сближение США и Китая в торговом вопросе может увеличить давление на Москву и Брюссель.

          У Вашингтона есть очень мощный инструмент, который один раз сработал, отметил Абзалов. Это товарооборот – американский рынок является крупнейшим рынком потребления. Кроме того, у них еще есть финансовый инструмент. Например, банки ЕС процентов на 90 завязаны на американский рынок. И если этот инструмент сработал с Китаем, то на этом направлении Трамп будет давить и европейцев. Он уже требует от Германии фактически сокращения торгового баланса, напомнил эксперт.

          «Нам, кстати говоря, это тоже ничем веселым не грозит. Ведь это означает, что в следующий раз они будут такие же требования выдвигать по «Северному потоку – 2». То, что американцы выносят наше программное обеспечение с рынка («Касперский», например), тоже проявление данного инструмента», – подчеркнул Абзалов.

          Кроме того, это в очередной раз демонстрирует особенности дипломатии Трампа. Он уже не первый раз действует методом резкого взвинчивания, давления на какую-либо страну, чтобы затем выдвинуть ей предложение, от которого она не может отказаться.

          Большая проблема, что это лишний раз показывает, что эта его жесткая манера срабатывает, подчеркнул Абзалов. Это смогло сработать с КНДР, с Китаем, с Евросоюзом, сейчас на очереди Иран. «И если сейчас Трамп внутриполитически укрепится, то он начнет этим инструментом давить всех», – резюмировал эксперт.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............