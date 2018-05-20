В Китае раскрыли итоги торговых переговоров с США

Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ, назначенный спецпосланником председателя КНР Си Цзиньпина, рассказал об итогах состоявшихся в Вашингтоне китайско-американских торговых переговоров.

По словам вице-премьера КНР, стороны договорились не начинать торговых войн, отказавшись от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга, что в Китае назвали «самым большим результатом» прошедших переговоров, передает ТАСС со ссылкой на Синьхуа.

По словам спецпосланника Си Цзиньпина, «гармоничное развитие китайско-американских торгово-экономических отношений соответствует объективным тенденциям глобального исторического развития».

Накануне в Белом доме сообщили, что стороны договорились выровнять торговый баланс, при этом Китай «значительно увеличит закупки товаров и услуг из США».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США многие годы несли убытки из-за «грабежа», ставшего результатом «плохой торговой сделки» с Китаем.