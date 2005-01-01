США и Китай договорились выровнять торговый баланс

Вашингтон и Пекин пришли к договоренности о выравнивании торгового баланса, сообщил Белый дом по итогам консультаций торговых делегаций, прошедших в США 17-18 мая.

«Был достигнут консенсус в отношении принятия эффективных мер по существенному сокращению дефицита торгового баланса Соединенных Штатов в отношении торговли с Китаем», – передает РИА «Новости» сообщение Белого дома.

В заявлении сказано, что Китай «значительно увеличит закупки товаров и услуг из США», чтобы удовлетворить растущие потребности китайского населения.

Отмечается, что стороны договорились «значительно увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров и энергетики».

Детали соглашения еще прорабатываются, для этого в Китай отправляется американская делегация.

Ранее американский президент Дональд Трамп обвинял Китай в испорченности и грабеже.