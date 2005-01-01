Трамп обвинил Китай в испорченности и грабеже

В Вашингтоне состоялась встреча главы американского государства Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета Китая Лю Хэ, который приехал в США для переговоров по прекращению торговой войны.

Министерство коммерции Китая сообщило, что Трамп выразил надежду на «урегулирование существующих между США и Китаем проблем в торгово-экономической сфере». По словам Трампа, США и Китай должны развивать торговое и инвестиционное сотрудничество, передает РИА «Новости».

При этом перед встречей с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме в четверг Трамп заявил, что сомневается в успешности переговоров США с Китаем, так как Китай «стал очень испорченным». Кроме того, как заявил Трамп, «очень испорченными» стали и другие торговые партнеры США, включая ЕС, передает ТАСС.

По мнению Трампа, партнеры «всегда получали 100% того, что хотели от Соединенных Штатов». Тем не менее он подчеркнул, что Вашингтон планирует достичь положительного результата в переговорах с Пекином.

Как заявил Трамп США многие годы несли убытки из-за «грабежа», ставшего результатом «плохой торговой сделки», в которой президент винит не Пекин, а прежние американские власти.

«Нас обкрадывал Китай», – сказал президент.

По его словам, «вывоз богатств» оказался настолько масштабным, что «ни в одной стране такого не происходило», эта «куча денег» послужила основой для «восстановления» Китая.

Он напомнил, что американский внешнеторговый дефицит достиг 800 млрд долларов в год.

Трамп заявил, что китайская телекоммуникационная компания ZTE, вынужденная частично свернуть работу из-за санкций США, «делала очень плохие вещи по отношению» к Вашингтону.

New York Times пишет, что китайская делегация готова предложить США пакет уступок на общую сумму до 200 млрд долларов, в частности, допустить американских предпринимателей к банковскому делу и страхованию в Китае.

Со своей стороны, Китай рассчитывает на смягчения санкций и введения более благоприятного экспортного режима, который позволит продавать технологические наработки США в Китай.