Переговоры Китая и США по прекращению торговой войны провалились

США и КНР в ходе двухдневных переговоров не договорились о прекращении торговой войны.

Делегация США во главе с министром финансов Стивеном Мнучином завершила двухдневные переговоры с китайскими чиновниками, пишет Bloomberg.

Одним из главных требований США было сокращение торгового дефицита между странами минимум на 200 млрд долларов. Также Вашингтон настаивал на отзыве части исков КНР из ВТО. Пекин требовал прекращения расследования кражи американской интеллектуальной собственности компаниями из Китая, а также отмены решения о введении дополнительных пошлин на ввозимые из КНР товары в размере 25%.

По мнению эксперта Ишвара Прасада, встречи между сторонами на этой неделе вряд ли приведут к прекращению торговой войны. По его мнению, США хотят «хотят многого» от Китая, а Пекин готов к переговорам, но не к капитуляции.

Белый дом опубликовал заявление по итогам двухдневного визита в Пекин американской делегации.

«Делегация провела откровенные дискуссии с китайскими должностными лицами по [темам] обеспечения сбалансированности экономических отношений между США и Китаем, улучшения защиты прав на интеллектуальную собственность в Китае и выявления политических мер, которые несправедливо обеспечили передачу технологий. Делегация США подтвердила, что справедливая торговля приведет к более быстрому росту [экономик] Китая, США и мировой экономики», – говорится в документе, передает ТАСС.



В Белом доме отметили, что размер и высокий уровень этой делегации свидетельствуют о том значении, которое администрация президента США Дональда Трампа придает «обеспечению справедливой торговли». США уверены в необходимости незамедлительного рассмотрения возможности внесения изменений в отношения между Вашингтоном и Пекионом в области торговли и инвестиций.

В четверг Трамп сообщил, что американская делегация прибыла в Китай для проведения переговоров по торговле.

Ранее Китай отверг ключевые требования в торговой войне с США, пообещав дать отпор Вашингтону за односторонние действия по обострившимся торговым спорам.

В начале апреля власти США обнародовали список продукции из Китая, в отношении которой министерство торговли решило ввести дополнительные пошлины в размере 25%. В ответ Госсовет КНР опубликовал перечень американских товаров, которые могут облагаться аналогичными сборами.