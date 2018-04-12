Китай пообещал бороться с США до победного конца

Взгляд
12 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 10:10  |  vz.ru
Разделы

Даже при сохранении газового транзита украинская труба пойдет на металлолом

Украина готова снизить транзит российского газа с 90 до 40 млрд кубовФото: Gleb Garanich/Reuters
Украина впервые заявила о минимальном объеме транзита российского газа, на который она согласна. Эти объемы больше, чем хотела бы Россия, но гораздо меньше того, что проходит через Украину сейчас. А это значит, что звучавшие ранее прогнозы относительно бесславной судьбы украинской ГТС в любом случае оказываются пророческими. Подробности...
Перейти а раздел…

С-400 и «Панцири» готовятся к грандиозному экзамену в Сирии

Бой в сирийском небе покажет, насколько наша ПРО научилась сбивать пресловутые «Томагавки»Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Carmichael Yepez
Сирия на наших глазах превращается в сцену, на которой должен разыграться грандиозный военный спектакль – отражение массовой атаки американских крылатых ракет российскими средствами ПВО. Кто в итоге окажется победителем – «Томагавки» или комплексы С-400 и «Панцирь-1С»? Что будет считаться успехом для каждой из сторон? Репутация российского оружия поставлена на кон, но не только она. Подробности...
Перейти а раздел…

СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
Перейти а раздел…

«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

А мне нравится твиттерная война

Сергей Лукьяненко, писатель
Трамп: «Готовьтесь, русские! К вам летят наши умные ракеты!» Русские: «А пошёл ты! Ракеты умнее тебя!» Трамп: «Пиу! Пиу! Пиу!» Русские: «Бах! Бах! Бах! Сбили!» Асад: «Эй, кто побеждает? У меня интернет отключили!» Подробности...

Украинская армия попросту неполноценна

Денис Селезнев, блогер
Хотелось бы немного разъяснить ситуацию, которая в действительности сложилась сейчас в Донбассе. Первое, о чем следует упомянуть, – обстрелы. Активность артиллерии выросла. Другой момент нагнетания – грядущее наступление ВСУ. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Челябинск трясёт от безразличия чиновников

Сергей Елисеев, член Центрального штаба ОНФ, президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо»
В Челябинске давно идёт оптимизация спортшкол. Но эта оптимизация – на бумаге. Сотрудников школ увольняют, закрывают спортзалы. Может, для того чтобы власти обратили внимание на вопиющую проблему, нужно, чтобы кто-то умер? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      На Крымском мосту начали укладывать асфальт

      На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 см
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Французская полиция жестко разогнала экоактивистов

      Более 2,5 тыс. французских полицейских провели операцию по «зачистке» от экоактивистов обширной территории в районе Нотр-Дам-де-Ланд на месте строительства аэропорта в пригороде Нанта на западе Пятой республики
      Подробности...

      Россия отмечает Пасху

      Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа Спасителя
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Финляндия выдала второе разрешение на строительство «Северного потока – 2»
          Белый дом прокомментировал возможность удара по российским силам в СирииБудущий глава Госдепа рассказал об отношении к войнеОЗХО завершила изучение инцидента со СкрипалямиВласти Кузбасса предложили помощь затравленной в школе дочке пожарного
          В сирийскую Думу вошла российская военная полицияНебензя рассказал о поцелуях с ХейлиПентагон рассказал Сенату США о провале с ПРО в ПольшеЖурналисты пожаловались в ЕСПЧ на возможную блокировку Telegram
          Российские военные корабли вышли из сирийского Тартуса в мореРоссия потребовала заставить США выполнять соглашения о штаб-квартире ООНАстронавт США осудил Трампа за «странную угрозу начать войну»Британцев предупредили о «необычных» российских законах

          Главная тема


          СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

          ближний восток


          Мэй велела британским подлодкам подойти к Сирии на расстояние ракетного удара

          свобода мореплавания


          США захотели увидеть Северный морской путь открытым для всех

          публикация Скотланд-Ярда


          Россия усомнилась в подлинности заявления Юлии Скрипаль

          детская агрессия


          Спасшуюся в Кемерово девочку затравили за то, что она осталась жива

          «это очень серьезно».


          Российский адмирал: США готовят мощнейший удар по Сирии

          война в Сирии


          Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»

          противодействие нападению


          Чем Россия ответит на удар США в Сирии

          дело скрипаля


          Лондон перешел к террористическим методам взаимодействия с Россией

          «Так покажи нам, Никки!»


          Эдуард Биров: В истории есть примеры того, чего ожидать Америке в случае столкновения с Россией

          Образ врага


          Сергей Худиев: Глобалистская элита прибегла к приему «коррумпированных авторитарных режимов»

          Обстановка в Донбассе


          Денис Селезнев: Некоторые представляют ВСУ, как слаженную военную машину управляемую США

          на ваш взгляд


          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?

          Китай пообещал бороться с США до победного конца

          12 апреля 2018, 08:55

          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати

          Пекин и Вашингтон не ведут переговоры по обострившимся торговым спорам, но Китай готов дать отпор США за односторонние действия, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

          «В настоящее время никаких переговоров между ответственными за финансовый сектор китайскими и американскими официальными лицами по торгово-экономическим разногласиям не ведется», – заявил Гао Фэн, передает РИА «Новости».

          Он пояснил, что «к настоящему моменту американская сторона не проявила никакого искреннего намерения вести какие-либо переговоры».

          По его словам, стороны могли бы вести переговоры в рамках ВТО, но это зависит от того, уважает ли все еще Вашингтон ВТО и подчиняется ли правилам многосторонней торговой системы.

          Фэн подчеркнул, что «если США будут стоять на своем и продолжать придерживаться политики односторонних действий и торгового протекционизма, Китай даст отпор и будет бороться до победного конца».

          Во вторник президент США Дональд Трамп выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпиня за снижение пошлин на автомобили и другие шаги в сфере торговли.

          При этом во вторник сообщалось, что Китай инициировал в ВТО спор с США по новым пошлинам на импорт стальной и алюминиевой продукции.

          В воскресенье, 8 апреля, Дональд Трамп заявил, что Китай снимет торговые барьеры. Днем ранее Трамп оценил торговый дисбаланс с Китаем в 500 млрд долларов в год. 


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............