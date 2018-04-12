Китай пообещал бороться с США до победного конца

Пекин и Вашингтон не ведут переговоры по обострившимся торговым спорам, но Китай готов дать отпор США за односторонние действия, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

«В настоящее время никаких переговоров между ответственными за финансовый сектор китайскими и американскими официальными лицами по торгово-экономическим разногласиям не ведется», – заявил Гао Фэн, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что «к настоящему моменту американская сторона не проявила никакого искреннего намерения вести какие-либо переговоры».

По его словам, стороны могли бы вести переговоры в рамках ВТО, но это зависит от того, уважает ли все еще Вашингтон ВТО и подчиняется ли правилам многосторонней торговой системы.

Фэн подчеркнул, что «если США будут стоять на своем и продолжать придерживаться политики односторонних действий и торгового протекционизма, Китай даст отпор и будет бороться до победного конца».

Во вторник президент США Дональд Трамп выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпиня за снижение пошлин на автомобили и другие шаги в сфере торговли.

При этом во вторник сообщалось, что Китай инициировал в ВТО спор с США по новым пошлинам на импорт стальной и алюминиевой продукции.

В воскресенье, 8 апреля, Дональд Трамп заявил, что Китай снимет торговые барьеры. Днем ранее Трамп оценил торговый дисбаланс с Китаем в 500 млрд долларов в год.