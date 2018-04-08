Трамп: Китай уберет торговые барьеры

Американский президент Дональд Трамп заявил, что они с председателем КНР Си Цзиньпином «всегда будут друзьями» и что Китай снимет торговые барьеры, так как это «будет правильно».

«Мы с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] всегда будем друзьями, вне зависимости от того, что будет с нашим торговым спором», – написал он в Twitter.

«Китай уберет торговые барьеры, потому что так будет правильно. Налоги станут взаимными, будет заключено соглашение по поводу интеллектуальной собственности», – сказал Трамп, отметив, что это сулило бы «большое будущее для обеих стран».

Накануне Трамп пожаловался на то, что у Соединенных Штатов не было торгового профицита с Китаем 40 лет, оценив торговый дисбаланс с КНР в 500 млрд долларов в год. Перед этим американский лидер поручил торгпреду США рассмотреть возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 млрд долларов.

Напомним, США собрались ввести пошлины на китайские товары. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ответные меры Китая, а также рассказывала об американо-китайской торговой войне.