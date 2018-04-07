Трамп оценил торговый дисбаланс с Китаем в 500 млрд долларов в год

Глава Белого дома Дональд Трамп пожаловался на то, что у Соединенных Штатов не было торгового профицита с Китаем 40 лет, оценив торговый дисбаланс с КНР в 500 млрд долларов в год.

«У США не было торгового профицита с Китаем 40 лет. Они должны покончить с нечестной торговлей, убрать барьеры и взимать только взаимные пошлины» – написал Трамп в Twitter.

«США теряют 500 млрд долларов в год, на протяжении десятилетий теряли миллиарды. Это не может продолжаться!», – подчеркнул американский лидер, говоря не о прямых потерях, а именно о торговом дисбалансе, когда одна страна продает другой намного больше товаров, чем получает взамен.

Отметим, согласно американской статистике, в 2017 году торговый дефицит США с Китаем оценивался в 375 млрд долларов.

Накануне Трамп поручил торгпреду США рассмотреть возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 млрд долларов.

Напомним, США собрались ввести пошлины на китайские товары. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ответные меры Китая, а также рассказывала об американо-китайской торговой войне.