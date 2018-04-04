США пригрозили введением пошлин на 1,3 тыс. китайских товаров

Управление торгового представителя Соединенных Штатов (USTR) предложило ввести пошлины на 1,3 тыс. китайских товаров, включая автомобили, локомотивы, суда, станки, телекоммуникационное оборудование, а также медицинские приборы и широкий спектр оборудования.

Под ограничения может попасть большое количество продукции из стали и других металлов, а также огнестрельное оружие из Китая, передает РИА «Новости».

Более того, в USTR подчеркнули, что предложенный список не является окончательным и будет принят по результатам дополнительной экспертизы и обсуждения.

Накануне Пекин пообещал США зеркальный ответ в случае объявления новых торговых мер со стороны Вашингтона. Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении торговых ограничений против Китая.

Помимо этого, в воскресенье Китай объявил о введении пошлин в отношении 128 импортируемых из США товаров в качестве контрмер на решение Вашингтона по стали и алюминию.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ответные меры Китая, а также рассказывала об американо-китайской торговой войне.