Трамп задумался о повышении пошлин на товары из Китая на 100 млрд долларов

Глава американского государства Дональд Трамп поручил торгпреду США рассмотреть возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 млрд долларов.

Поручение, по словам Трампа, дано «в свете несправедливых ответных действий Китая». Торгпреду также нужно определить товары, на которые могут быть введены пошлины, передает РИА «Новости».

При этом США выразили готовность к диалогу в поддержку своей «приверженности достижению свободной, справедливой и взаимной торговли и защите технологий и интеллектуальной собственности американских компаний и американского народа».

Кроме того, Трамп поручил министру сельского хозяйства «защитить» американских фермеров и интересы США. Для этого министерство должно использовать свои «широкие полномочия».

«Синьхуа» обвинило США в «серьезном нарушении принципов мировой торговли» и «обострении торговых трений». Агентство заявило, что Пекин «будет защищать свои национальные интересы в ответ на торговые меры и протекционизм США», передает ТАСС.

Напомним, США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о торговой войне США и Китая.