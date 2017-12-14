Китай готовит для США ответный удар

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30 марта, пятница  |  Последнее обновление — 12:57  |  vz.ru
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Желание наказать Россию подталкивает Лондон к радикальным шагам

Нежелание Великобритании давать России в долг невыгодно самим британцамФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Великобритания всерьез рассматривает возможность сделать то, на что не решились даже Соединенные Штаты – нанести удар по российским государственным облигациям. Закрытие доступа к обслуживанию евробондов в Лондоне действительно станет для российской экономики потрясением. Но куда большим – и для самой британской. Почему? Подробности...
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Высылка российского дипломата из Тбилиси имеет принципиальную особенность

Возле здания посольства Швейцарии, где располагается российская Секция интересов, вырос небольшой мемориалФото: кадр Россия 24
Еще недавно подобное было трудно представить, но в последние дни и официальный Тбилиси, и простые жители Грузии демонстрируют России свою поддержку. Причина – трагедия в Кемерово, тронувшая чувства грузин. В связи с этим высылка российского дипломата из Грузии заметно отличается от аналогичных историй в Европе и США.  Подробности...
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Спасавшие людей на пожаре в Кемерово становятся героями народного эпоса

Продавец Фарзон и охранник Хуршед спасли во время пожара десятки человек. И они – не единственные такие героиФото: кадр из видео
В Кемерово утихли разговоры о том, что во время пожара погибли якобы сотни людей. Теперь говорят больше о тех, кто пытался помогать людям выжить на пожаре. И особенно – о тех, кто помог многим. И еще одна деталь погрузившегося в траур города: очереди за цветами для стихийно созданного народного мемориала. Подробности...
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Восстание против сил США в Ракке было неизбежным

Нищие арабы-сунниты восстали против одетых в американскую экипировку курдов-коммунистовФото: Rodi Said/Reuters
Бывшая столица самопровозглашенного халифата – Ракка – вновь превратилась в горячую точку: арабы-сунниты восстали против курдов, отбивших город у террористов ИГИЛ при поддержке США. Что это означает для сирийской войны? И почему, понимая неизбежность такого сценария, американцы все равно направили курдов освобождать Ракку? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вторая холодная война официально объявлена

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Конечно, при всей своей креативности министр Борис Джонсон – официальное должностное лицо и не мог позволить себе полной свободы, но с задачей «посмешнее» он справился. В речи столько вкусного, что глаза разбегаются. Подробности...

Перевод украинского языка на латиницу можно только приветствовать

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Русские люди Малороссии и Новороссии, коих на этих землях порядка 90% от числа всех граждан, должны четко уяснить себе, что украинская мова не является родной не только для них, но не являлась родной и для их предков. Подробности...
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Что будет, если воплотить в жизнь идею революционного налогового послабления

Степан Амбарцумян, предприниматель
Большинство предпринимателей в стране регулярно занижают налогооблагаемую базу. Почему же правительство руками ФНС не выведет нечестных на чистую воду? Чтобы ответить на этот вопрос, надо учесть четыре обстоятельства. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Китай готовит для США ответный удар

          Теперь власти Китая хотят «помочь» администрации Трампа побыстрее уйти на покой   29 марта 2018, 16:40
          Фото: Saul Loeb/Reuters
          Текст: Михаил Кувырко

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          Министерство коммерции Китая пообещало, что США «угодят в яму, вырытую для других», если продолжат торговую войну с КНР. Пекин предупреждает, что «американская сторона будет вынуждена заплатить за свои действия» – уже обнародован список ответных мер на случай, если угрозы Вашингтона будут реализованы. Самый пессимистичный прогноз – торговая война вполне может перерасти в настоящую.

          Перечень из 1300 китайских товаров, импорт которых могут ограничить американские власти, без ответа не остался. Министерство коммерции КНР представило два списка из 128 уже американских товаров, которые планируется обложить повышенными пошлинами. Первый включает фрукты, орехи, вино, модифицированный этанол, женьшень и бесшовные стальные трубы, во второй вошла свинина (Китай является крупнейшим мировым потребителем оной). В первом случае пошлины планируется поднять на 15%, во втором – на 25%.

          «Мы разработаем кампанию и будем сражаться до самого конца», – заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По ее словам, заявления американской стороны о том, что Китаю будет трудно принять ответные меры, свидетельствуют о недооценке решимости и возможностей КНР в защите своих законных прав и интересов. А также – той цены, которую американская сторона будет вынуждена заплатить за свои действия.

          В случае американских ограничений речь идет о товарах на общую сумму до 60 млрд долларов, в случае китайских это всего три миллиарда, в 20 раз меньше. Но пространство для маневров в торговой войне у Пекина действительно немалое. Формально заявленные меры КНР проходят как ответ на предыдущую серию американских ограничений – по стали и алюминию. Дальше – больше.

          Месть коммунистов

          «Китай может нанести ответный удар по таким статьям экспорта США, как мясо, зерно, соя, рыба, – считает руководитель исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов. – Это очень крупные рынки сбыта, и если для американцев будут перекрыты поставки в Китай, им придется нелегко. Например, возможный отказ Китая от контрактов на новый урожай сои ставит под угрозу примерно 20 миллионов тонн продукции, а это огромный объем. Кроме того, Китай покупает в США дорогую лососевую рыбу в общей сложности на миллиард долларов – это тоже очень серьезная статья. Также могут быть приняты ответные меры по стали и по вторсырью, такому как макулатура».

          Ограничения на импорт сои из США в последнее время активно обсуждали в китайских СМИ. Китаист Георгий Кошечков отмечает политический аспект этих мер:

          сою выращивают в основном в тех американских штатах, которые голосовали за Трампа.

          «На первом этапе, скорее всего, основной прямой ответ Китая будет по сельскохозяйственному направлению, – заявил Кошечков газете ВЗГЛЯД. – Но чтобы скомпенсировать те пошлины, которые анонсировал Трамп, сельского хозяйства недостаточно. Следующий возможный шаг – введение ограничений на импорт промышленных товаров и услуг, например на самолеты (на КНР приходится около четверти всех заказов «Боинга»), принятие мер по снижению турпотока из Китая в США и так далее. Наконец, поскольку США ограничивают возможности для прямых инвестиций Китая, блокируя слияние и поглощение компаний, возможны ответные ограничения на американские инвестиции».

          На нынешнем этапе противостояния, считает эксперт, Китай способен задействовать меры, аналогичные тем, которые применялись в недавнем конфликте с Южной Кореей вокруг американской системы ПРО THAAD: «Без формального введения торговых ограничений может произойти активизация китайского аналога Роспотребнадзора с целью поиска всевозможных болезней. Кроме того, могут начаться проверки безопасности и тому подобное на экономических объектах в КНР, принадлежащих американским компаниям, с постепенным повышением градуса «закошмаривания» американского бизнеса».

          В случае дальнейшей эскалации торговой войны Китай может резко сбросить облигации госдолга США и ввести эмбарго на экспорт редкоземельных металлов, необходимых для производства современной электроники – на КНР приходится более 90% их мировой добычи.

          «Руководство КНР вряд ли сильно верит в возможность договориться с Америкой. Скорее, они надеются переждать администрацию Трампа и, по возможности, «помочь» ей быстрее уйти», – резюмирует Кошечков.

          Си сосредотачивается

          Ужесточение торговой политики США необходимо рассматривать на фоне недавних трансформаций в высшем руководстве КНР. В начале марта Всекитайское собрание народных представителей одобрило серию поправок в конституцию страны, одна из которых отменила ограничение полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками. При этом действующий председатель Си Цзиньпин, наряду с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином, стал третьим в истории КНР руководителем страны, чье имя было внесено в текст конституции (ранее оно появилось и в уставе Компартии Китая).

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          Главе Китая разрешили править бессрочно. В России, как и в США, занимать должность президента можно только два срока подряд. Нужны ли подобные ограничения для лидера страны?


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          Резкое усиление позиций Си после прошлогоднего съезда КПК позволило ему продолжить продвижение своих людей на ключевые посты в китайском руководстве. В частности, в середине марта пост вице-премьера Госсовета, отвечающего за экономическую политику, получил главный советник Си по экономике – Лю Хэ, которому в начале года было доверено возглавить китайскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

          Первоначально кандидатура Лю Хэ называлась в качестве нового председателя Народного банка КНР в свете давно прогнозируемой отставки 70-летнего Чжоу Сяочуаня, который руководил китайским ЦБ полтора десятилетия и имел репутацию глобалиста и сторонника неолиберальных доктрин. Однако эта комбинация не была реализована: преемником Чжоу был назначен его первый заместитель И Ган. Тем не менее Лю Хэ не остался без высокого поста, а новым министром финансов стал его однокашник Лю Кунь, ранее занимавший должность замминистра.

          Все эти перестановки в финансовой элите КНР в контексте обострившейся торговой войны чрезвычайно важны. «Столкновение Китая и США объективно неизбежно, и дело здесь не в характере Трампа или амбициях председателя Си. Основной конфликт развивается даже не в сфере производства, а в сфере финансов, где Китай если и не бросает прямой вызов, то дает понять о возможности собственных наступательных действий, пусть и ответных. Именно в финансовой сфере Китай осуществляет фактически ту же самую (например, кредитную по отношению к целому ряду регионов) политику, что и коллективный Запад. Угрозу для США в существующей системе глобализма представляют не китайские производители и бренды, а вызов американской финансовой монополии», – заявил газете ВЗГЛЯД доцент НИУ ВШЭ Павел Родькин.

          Тайваньский фактор

          С учетом того, что Си и его окружение приблизились к абсолютному доминированию в китайской политике, действия КНР в торговой войне с США могут выйти далеко за пределы чисто экономических мер. И формальные поводы для этого уже появились.

          Не так давно, напоминает Георгий Кошечков, в Америке был принят так называемый Taiwan Travel Act, разрешающий визиты официальных лиц между США и Тайванем, который КНР считает своей территорией. Это событие в китайских СМИ до недавнего времени освещали не очень активно, но в перспективе «тайваньский акт» станет простым способом разжечь антиамериканские настроения в стране.

          «Вопрос Тайваня для китайцев очень болезненный – примерно как для нас вопрос Крыма, – подчеркивает Кошечков. – Этим актом США фактически нарушили принцип «одного Китая», который является базовым при установлении КНР дипотношений со всеми странами. По совокупности причин последствия в перспективе могут быть и такими, что торговая война торговой не останется. Китайское общество меньше интересуется внешней политикой, чем, например, российское, но его активная часть уже достаточно возбуждена. Официальные «ястребы» из издания Global Times – «дочки» главной партийной газеты «Жэньминь жибао» – пишут о готовности преподать урок США и принять все возможные меры, включая вооруженное присоединение Тайваня. А также о том, что в ответ на торговую войну американцы столкнутся с «народной войной», то есть бойкотом».

          Вероятность военного вторжения китайской армии на Тайвань сейчас куда выше, чем до прихода Си Цзиньпина к власти, настаивает китаист. В силовых структурах позиции Си в последнее время также резко укрепились. В частности, в начале года произошло переподчинение войск Вооруженной народной милиции Центральному военному совету КНР, который плотно контролируется Си. После этого министром обороны Китая был назначен его ставленник – генерал-полковник Вэй Фэнхэ, ранее командовавший ракетными войсками страны.

          Шанс для Дальнего Востока

          Но есть и не столь алармистские сценарии. «Экономики Китая и США слишком зависят друг от друга, чтобы затевать что-то искрометное. Сейчас Трамп проверяет реакцию Китая, но борьба, скорее всего, будет позиционной. Без такого накала, как в случае с Россией и Западом», – полагает Алексей Безбородов. По его мнению, наиболее принципиальные позиции в китайско-американской торговле, наподобие прошлогоднего мегаконтракта на поставку в КНР нескольких сотен «Боингов», Трамп вряд ли будет трогать, поскольку от этого пострадают все. Маловероятна и сильная девальвация юаня, поскольку это очень опасно для мировой экономики в целом.

          В то же время обострение торговых отношений Китая и США открывает возможности для российской экономики. «Обычно в торговой войне больше всего выигрывает тот, кто в ней не участвует. Такая страна имеет шансы с выгодой воспользоваться результатами ограничений, наложенных на обе стороны конфликта. Для нас наиболее очевидная возможность – рост экспорта сои в Китай с Дальнего Востока, особенно из Амурской области, являющейся крупнейшим российским производителем этой культуры», – заявил газете ВЗГЛЯД управляющий партнер компании ФОК («Финансовый и организационный консалтинг») Моисей Фурщик.

          Увеличиваются и шансы на то, что Китай наконец откроет свой рынок для российской свинины, чтобы компенсировать снижение поставок из США.

          Наконец, обещанные американцами ограничения на поставки китайского оборудования могут привести к снижению его стоимости. А это весьма кстати в свете реализации инвестиционных проектов, которые сейчас запускаются на российском Дальнем Востоке.


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