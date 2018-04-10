Китай инициировал спор в ВТО по американским пошлинам

Китай инициировал в ВТО спор с США по новым пошлинам на импорт стальной и алюминиевой продукции, говорится в сообщении организации.

«Китай инициирует жалобу в ВТО на тарифы США на стальную и алюминиевую продукцию», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Там сообщили также, что Китай 10 апреля запросил в рамках ВТО консультации с США по данному спору.

Запрос на консультации официально открывает спор в ВТО и дает сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворяющее их решение без дальнейшей тяжбы в рамках организации.

Если же консультации не приводят к разрешению спора в течение 60 дней, заявитель может запросить формирование панели арбитров ВТО, которая должна будет решать спор.

Напомним, США собрались ввести пошлины на китайские товары. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ответные меры Китая, а также рассказывала об американо-китайской торговой войне.

Глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что потенциал торговой войны между США и Китаем есть, но при этом выразил надежду на то, что Вашингтон и Пекин смогут урегулировать сложившуюся ситуацию.